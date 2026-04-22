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Vorfreude auf die WM 2026 steigt: Wichtige Infos für deutsche Fans

22.04.2026
Foto: Getty Images

Die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft 2026 laufen. In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden sind hier alle wichtigen Informationen für deutsche Fans verfügbar.

Dazu zählen Informationen zur Krisenvorsorgeliste, zur konsularischen Unterstützung in Notfällen, zur Auslandskrankenversicherung sowie zu den Einreisebestimmungen. Auch wichtige rechtliche Hinweise, etwa zum Konsum von Alkohol und zum Rauchen in der Öffentlichkeit, sind enthalten.

Alle Informationen des Auswärtigen Amtes stehen euch hier kompakt zur Einsicht und zum Download bereit. Bei Bedarf werden die Inhalte aktualisiert. Die Informationen zu Mexiko werden zeitnah hinzugefügt.

Wichtige Informationen für deutsche Fans der WM 2026 in den USA

Wichtige Informationen für deutsche Fans der WM 2026 in Kanada

Kategorien: Fan Club, Fanbelange

Autor: ke

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