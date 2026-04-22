Fan Club
Vorfreude auf die WM 2026 steigt: Wichtige Infos für deutsche Fans
Die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft 2026 laufen. In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden sind hier alle wichtigen Informationen für deutsche Fans verfügbar.
Dazu zählen Informationen zur Krisenvorsorgeliste, zur konsularischen Unterstützung in Notfällen, zur Auslandskrankenversicherung sowie zu den Einreisebestimmungen. Auch wichtige rechtliche Hinweise, etwa zum Konsum von Alkohol und zum Rauchen in der Öffentlichkeit, sind enthalten.
Alle Informationen des Auswärtigen Amtes stehen euch hier kompakt zur Einsicht und zum Download bereit. Bei Bedarf werden die Inhalte aktualisiert. Die Informationen zu Mexiko werden zeitnah hinzugefügt.
Wichtige Informationen für deutsche Fans der WM 2026 in den USA
Wichtige Informationen für deutsche Fans der WM 2026 in Kanada
Kategorien: Fan Club, Fanbelange
Autor: ke
Fahnen-Designwettbewerb: Gestalte die neue Deutschland-Fahne!
Die Fahnen des Fan Club Nationalmannschaft gehören zu den sichtbarsten Zeichen im Stadion. Bei einer Mitmachaktion werden neue Fan-Club-Fahnen entwickelt, die aus den Ideen der Fans entstehen. Teilnahmeschluss ist der 7. Mai.
Tickets fürs Österreich-Spiel in Nürnberg
In der WM-Qualifikation treffen die DFB-Frauen heute (ab 18.15 Uhr) im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg auf Österreich. Mehr als 23.000 Karten sind vergriffen - hier gibt's noch Tickets im DFB-Shop.
Exklusives Ticketkontingent fürs Training der Frauen-Nationalmannschaft
Die Frauen-Nationalmannschaft lädt zu einem besonderen Highlight ein: Am kommenden Dienstag findet in Herzogenaurach die Auftakttrainingseinheit statt - und für Fan-Club-Mitglieder steht ein limitiertes, kostenloses Ticketkontingent zur Verfügung.