Völler: "Wir wollen ein richtig gutes Spiel zeigen"

Seit heute Nacht steht fest, auf wen die deutsche Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 trifft. Vor dem Duell mit Paraguay am Montag in Boston (ab 22.30 Uhr MESZ, live bei MagentaTV und im ZDF) sprach DFB-Sportdirektor Rudi Völler über den bisherigen Turnierverlauf, Joshua Kimmich und Nathaniel Brown.

Rudi Völler über ...

... sein bisheriges Fazit: Vor dem Turnier hätten wir sehr gut damit leben können, bereits nach zwei Spieltagen als Gruppenerster in die nächste Runde einzuziehen. Genau das haben wir verdientermaßen geschafft. Darüber haben wir uns natürlich gefreut. Allerdings ordnen wir den Gruppensieg auch richtig ein. Wir und die Mannschaft wissen, dass es noch Luft nach oben gibt. Die WM geht jetzt erst richtig los. Der volle Fokus liegt auf dem Spiel gegen Paraguay am Montag. Wir glauben daran, dass wir alles herausholen werden und selbstverständlich an unser Limit gehen. Wir wollen ein richtig gutes Spiel zeigen und in die nächste Runde einziehen.

... die Leistungen der Mannschaft: Selbst als es schwieriger wurde, haben wir enorme Leidenschaft und Kampfgeist gezeigt. Im zweiten und dritten Spiel hat man dann vor allem in der Vorwärtsbewegung unnötige Ballverluste im Mittelfeld beobachten können. Gegner wie die Elfenbeinküste oder Ecuador sind eben in der Lage, so etwas auszunutzen. Nicht alles wird immer gelingen, aber unsere Fehler dürfen uns nicht in den entscheidenden Zonen passieren. Wir haben Spieler, die davon leben, zu kreieren, zu dribbeln, etwas zu riskieren und das wollen wir auch, natürlich mit der richtigen Disziplin.

... das Ecuador-Spiel: Wir sind in das Spiel gegen Ecuador mit dem Gedanken gegangen, dass wir weiter sind. Wir wollten den Flow mitnehmen und haben daher relativ wenig rotiert, was auch die richtige Entscheidung war. Ecuador war, ähnlich wie die Elfenbeinküste ein Gegner, von dem wir bereits im Vorfeld wussten, dass es kompliziert werden würde. Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir Wechsel vorgenommen, um uns auf die K.o.-Runde vorzubereiten. Daher haben wir einige Spieler geschont, was auch die richtige Entscheidung war, unabhängig vom Ergebnis. Natürlich hätten wir gern gewonnen, aber wir können mit der Niederlage umgehen und sie einordnen. Wir haben weiterhin ein Team, das wenn es an sein Limit kommt, gegen jede Mannschaft gewinnen kann.

... Nathaniel Brown: Wir hoffen alle, dass es bei ihm bis Montag reicht. Bis dahin haben wir noch zwei Tage Zeit. Ich gehe davon aus, dass er heute trainieren wird.

... Joshua Kimmich: Wir kennen alle Jo, der sehr verbissen ist. Er ist in jeder Hinsicht ein absoluter Top-Kapitän, ein Fahnenträger. Wir sind insgesamt alle sehr zufrieden, wie er spielt und wie er als Kapitän auftritt. Die Diskussion um seine Position gibt es ja schon lange, aber am Ende entscheiden das Julian und sein Trainerteam. Jo will da spielen, wo es für die Mannschaft am besten ist. Er ist sowohl als Rechtsverteidiger als auch im Mittelfeld ein absoluter Weltklassespieler. Er ist vielleicht ein anderer Außenverteidiger als ein Nene Brown, der eine enorme Geschwindigkeit mitbringt, aber durch seine Erfahrung weiß er, wie man mit Situationen umgehen muss.

... Julian Nagelsmann: Wir haben ein freundschaftliches und enges Verhältnis. Julian Nagelsmann ist ein absoluter Top-Trainer. Das Wichtigste ist, dass du deine Spieler in Schutz nimmst. Es gibt natürlich auch Trainer die es nicht machen, aber mir ist es lieber wie es Julian macht.

... Spieler, die bislang noch nicht viel Einsatzzeit bekommen haben: Ich habe gestern die Trainingseinheit der Spieler gesehen, die gar nicht oder wenig gespielt haben gegen Ecuador. Das war eine außergewöhnlich gute und leidenschaftlichte Trainingseinheit. Je länger so ein Turnier dauert, desto mehr hast du natürlich auch Spieler, die wenig oder gar nicht zum Einsatz kommen. Alle sind mit großem Elan und viel Leidenschaft dabei und genau das ist enorm wichtig. Das haben wir im Vorfeld schon gesagt: Alle müssen ihre Leistung abrufen, um erfolgreich zu sein. Das ist Teamgeist.