Frauen-Nationalmannschaft

Vivien Endemann fällt verletzungsbedingt aus

03.10.2026
Steht für die Spiele gegen Australien und Japan nicht zur Verfügung: Vivien Endemann Foto: Yuliia Perekopaiko/DFB

Nationalspielerin Vivien Endemann vom FC Liverpool muss ihre Teilnahme am bevorstehenden Lehrgang der deutschen Frauen-Nationalmannschaft aufgrund einer leichten Wadenverletzung absagen. Ob eine Spielerin nachnominiert wird, ist derzeit noch offen.

Am Freitag, 9. Oktober (ab 20.30 Uhr, live im ZDF), treffen die DFB-Frauen im BBBank Wildpark in Karlsruhe auf Australien. Vier Tage später, am Dienstag, 13. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD), folgt im Bremer Weserstadion das Duell mit Asienmeister Japan.

Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft

Autor: sal

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