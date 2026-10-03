Frauen-Nationalmannschaft
Vivien Endemann fällt verletzungsbedingt aus
Nationalspielerin Vivien Endemann vom FC Liverpool muss ihre Teilnahme am bevorstehenden Lehrgang der deutschen Frauen-Nationalmannschaft aufgrund einer leichten Wadenverletzung absagen. Ob eine Spielerin nachnominiert wird, ist derzeit noch offen.
Am Freitag, 9. Oktober (ab 20.30 Uhr, live im ZDF), treffen die DFB-Frauen im BBBank Wildpark in Karlsruhe auf Australien. Vier Tage später, am Dienstag, 13. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD), folgt im Bremer Weserstadion das Duell mit Asienmeister Japan.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: sal
Wück: "U 23-Spielerinnen zeigen, dass der Weg zu uns nicht so weit ist"
Bundestrainer Christian Wück und U 23-Trainer Michael Urbansky haben zusammen mit Sportdirektorin Nia Künzer ihre Aufgebote für die Frauen- und U 23-Frauen-Nationalmannschaft vorgestellt und auch über die Verzahnung zwischen beiden Teams gesprochen.
Wück beruft 24 Spielerinnen: Baum erstmals dabei, Schulze Solano zurück
Bundestrainer Christian Wück hat seinen 24-köpfigen Kader für die Länderspiele gegen Australien in Karlsruhe am 9. Oktober (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) und gegen Japan in Bremen am 13. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) berufen.
Tickets für Heimspiele gegen Australien und Japan
Für die beiden Heimspiele der DFB-Frauen im Oktober können nun Karten im DFB-Ticketportal erworben werden. Am 9. Oktober trifft die DFB-Auswahl in Karlsruhe auf Australien, vier Tage später in Bremen auf Japan.