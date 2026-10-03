Vivien Endemann fällt verletzungsbedingt aus

Nationalspielerin Vivien Endemann vom FC Liverpool muss ihre Teilnahme am bevorstehenden Lehrgang der deutschen Frauen-Nationalmannschaft aufgrund einer leichten Wadenverletzung absagen. Ob eine Spielerin nachnominiert wird, ist derzeit noch offen.

Am Freitag, 9. Oktober (ab 20.30 Uhr, live im ZDF), treffen die DFB-Frauen im BBBank Wildpark in Karlsruhe auf Australien. Vier Tage später, am Dienstag, 13. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD), folgt im Bremer Weserstadion das Duell mit Asienmeister Japan.