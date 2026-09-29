Wück beruft 24 Spielerinnen: Baum erstmals dabei, Schulze Solano zurück

Bundestrainer Christian Wück hat seinen 24-köpfigen Kader für die beiden Länderspiele gegen Australien am Freitag, 9. Oktober (ab 20.30 Uhr, live im ZDF), und gegen Japan Dienstag, 13. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD), berufen. Mit den Partien in Karlsruhe und Bremen startet die Frauen-Nationalmannschaft zugleich in die neue Saison.

Erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert ist die 19-jährige Lisa Baum vom FC Arsenal. Kapitänin Giulia Gwinn (FC Bayern München) kehrt ins Aufgebot zurück. Ebenfalls wieder dabei sind Franziska Kett (FC Bayern München), Cora Zicai (VfL Wolfsburg) und Torhüterin Laura Dick (TSG Hoffenheim). Nach langer Verletzungspause gehört auch Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao) erstmals seit November 2025 wieder zum Kader der DFB-Auswahl.

Verletzungsbedingt muss Christian Wück dagegen auf die beiden Abwehrspielerinnen Kathrin Hendrich (1. FC Köln) und Rebecca Knaak (Manchester City) verzichten. Nicole Anyomi (London City) befindet sich noch im Aufbautraining und steht deshalb ebenfalls nicht zur Verfügung. Torhüterin Ann-Katrin Berger (Gotham FC) pausiert in Absprache mit dem Trainer*innenteam bei den beiden anstehenden Länderspielen.

Baum "mit guten Leistungen in den Kader gespielt"

Zur erstmaligen Nominierung von Lisa Baum sagt Christian Wück: "Lisa hat sich mit guten Leistungen in der Vorbereitung und in den ersten vier Saisonspielen bei Arsenal in unseren Kader gespielt. Der Wechsel von Deutschland nach England hat ihr augenscheinlich sehr gutgetan. Sie zeigt, dass ihr junges Alter und ihre Unbekümmertheit kein Widerspruch zu guten Leistungen sind, im Gegenteil."

Über die Rückkehr von Bibiane Schulze Solano sagt der Bundestrainer: "Wir freuen uns sehr, dass Bibi wieder dabei ist und wir von ihr nun auch Einsätze unter unserem Trainer*innenteam in der Nationalmannschaft sehen können. Sie ist fit, hat in Spanien nahezu die komplette Vorbereitung absolviert und ist als Linksfuß für uns gerade in der Defensive sehr wertvoll. Wir hoffen, dass sie ihre guten Leistungen aus der spanischen Liga auch bei uns zeigen kann."

Wück: "Genau solche Spiele brauchen wir"

Zum Saisonauftakt warten zwei anspruchsvolle Gegner auf das DFB-Team. Wück sagt: "Mit Australien und Japan treffen wir auf zwei qualitativ sehr gute Gegner. Genau solche Spiele brauchen wir, um die Mannschaft weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte einzuleiten."

Für die Partie gegen Australien im BBBank Wildpark in Karlsruhe sind bislang knapp 23.000 Karten, für das Spiel im Bremer Weserstadion gegen Japan mehr als 20.000 Tickets verkauft worden. Für die Fans in der Hansestadt ist es zugleich der Abschluss eines Frauenfußball-Doppelpacks: Bereits am Montag, 12. Oktober, spielt die deutsche U 23-Nationalmannschaft in Bremen gegen Schweden.