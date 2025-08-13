Vier Spiele Sperre für Regensburgs Kühlwetter

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Christian Kühlwetter vom Drittligisten SSV Jahn Regensburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von vier Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Kühlwetter war in der 11. Minute der Drittligapartie gegen den MSV Duisburg am 10. August 2025 von Schiedsrichter Daniel Bartnitzki nach einem Foul an einem Gegenspieler des Feldes verwiesen worden. Der Gegenspieler musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden und wird voraussichtlich für mehrere Monate ausfallen. Nach dem Spiel entschuldigte sich Spieler Kühlwetter für sein Fehlverhalten.

Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.