Vier Spiele Sperre für Potsdams Dias de Souza

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Thalia Dias de Souza vom Frauen-Zweitligisten 1. FFC Turbine Potsdam im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen die Gegnerin in einem leichteren Fall mit einer Sperre von vier Pflichtspielen auf Bundesspielebene belegt. Darunter fallen Meisterschafts- und Pokalspiele. Darüber hinaus ist sie bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Pflichtspiele ihres Vereins gesperrt.

Dias de Souza war in der 81. Minute des DFB-Pokalspiels der Frauen gegen den VfB Stuttgart am 26. September 2026 von Schiedsrichterin Monique Panetta des Feldes verwiesen worden.