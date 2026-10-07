DFB-Sportgericht
Vier Spiele Sperre für Potsdams Dias de Souza
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Thalia Dias de Souza vom Frauen-Zweitligisten 1. FFC Turbine Potsdam im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen die Gegnerin in einem leichteren Fall mit einer Sperre von vier Pflichtspielen auf Bundesspielebene belegt. Darunter fallen Meisterschafts- und Pokalspiele. Darüber hinaus ist sie bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Pflichtspiele ihres Vereins gesperrt.
Dias de Souza war in der 81. Minute des DFB-Pokalspiels der Frauen gegen den VfB Stuttgart am 26. September 2026 von Schiedsrichterin Monique Panetta des Feldes verwiesen worden.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
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Das DFB-Sportgericht hat über die Einsprüche wegen der pyrotechnischen Vorfälle im Rahmen des DFB-Pokalendspiel entschieden. Der VfB Stuttgart wurde mit einer Geldstrafe von 200.000 Euro belegt, der FC Bayern mit 170.000 Euro.
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