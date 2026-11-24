Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Ozan Kabak vom Bundesligisten TSG Hoffenheim im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von vier Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Kabak war in der Nachspielzeit der Bundesligapartie bei Eintracht Frankfurt am 21. November 2026 von Schiedsrichter Max Burda des Feldes verwiesen worden.

Ein Spiel Innenraumverbot für Augsburgs Trainer Baum

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Manuel Baum, den Trainer des Bundesligisten FC Augsburg, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel belegt.

Im Zuge eines Aufenthaltsverbots für den Innenraum ist es einem Mannschaftsoffiziellen nicht gestattet, während eines Spiels seines Teams im Stadioninnenraum zu sein. Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

Baum hatte in der 43. Minute des Bundesligaspiels gegen den 1. FSV Mainz 05 am 22. November 2026 einen gegnerischen Einwurf entscheidend verzögert und daraufhin von Schiedsrichter Martin Petersen die Rote Karte gesehen.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Zwei Spiele Sperre für Cottbuser Doumbia

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Fousseny Doumbia vom Zweitligisten FC Energie Cottbus im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Doumbia war in der 58. Minute der Zweitligapartie gegen Hertha BSC am 22. November 2026 von Schiedsrichter Florian Exner des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.