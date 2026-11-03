DFB-Sportgericht
Vier Spiele Sperre für Bielefelds Arifi
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Aisa Mohand Arifi vom MCH Futsal Club Bielefeld im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von vier Meisterschaftsspielen der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Arifi war in der 16. Minute des Futsal-Bundesligaspiels gegen den Primero Club de Futsal Mülheim am 31. Oktober 2026 von Schiedsrichter Fatih Sava des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
2000 Euro Geldstrafe für Aachens Geschäftsführer Azzouzi
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegt Geschäftsführer Rachid Azzouzi vom Drittligisten Alemannia Aachen im Einzelrichterverfahren wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro.
Platzverweis gegen Kiels Zeugwart Petersen aufgehoben
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat das Verfahren gegen Tim Petersen, den Zeugwart von Holstein Kiel, eingestellt und die Vorsperre aufgehoben, da ein offensichtlicher Irrtum des Schiedsrichters vorliegt.
Ein Spiel Sperre für Duisburgs Fleckstein
Das DFB-Sportgericht belegt Tobias Fleckstein vom Drittligisten MSV Duisburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel.