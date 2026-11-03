Vier Spiele Sperre für Bielefelds Arifi

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Aisa Mohand Arifi vom MCH Futsal Club Bielefeld im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von vier Meisterschaftsspielen der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Arifi war in der 16. Minute des Futsal-Bundesligaspiels gegen den Primero Club de Futsal Mülheim am 31. Oktober 2026 von Schiedsrichter Fatih Sava des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.