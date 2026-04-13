"Vielfalt prägt den Campus"

Das Aachener Architektenbüro kadawittfeldarchitektur hat den DFB-Campus gestaltet. Im Interview mit dem neuen DFB-Journal sprechen Geschäftsführer Kilian Kada und Partner Dirk Lange über die Besonderheiten des Projekts, die Leitgedanken, die weitere Entwicklung und ihren neuen Blick auf den deutschen Fußball.