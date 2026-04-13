DFB-Campus

"Vielfalt prägt den Campus"

13.04.2026
Die Heimat des deutschen Fußballs: der DFB-Campus in Frankfurt am Main Foto: HG Esch

Das Aachener Architektenbüro kadawittfeldarchitektur hat den DFB-Campus gestaltet. Im Interview mit dem neuen DFB-Journal sprechen Geschäftsführer Kilian Kada und Partner Dirk Lange über die Besonderheiten des Projekts, die Leitgedanken, die weitere Entwicklung und ihren neuen Blick auf den deutschen Fußball.

Zum vollständigen Interview im DFB-Journal 

Kategorien: DFB-Campus, DER DFB

Autor: sw

Mehr zum Thema

DER DFB

Das neue DFB.TV startet am 22. Mai

Der DFB geht den nächsten großen Schritt in der medialen Weiterentwicklung: Mit DFB.TV startet erstmals ein eigener linearer Pay-TV-Sender, der die gesamte Vielfalt des deutschen Fußballs bündelt und neu erlebbar macht.

Mehr lesen
DER DFB

DFB trauert um Prof. Dr. Heinrich Heß

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um Prof. Dr. Heinrich Heß, den früheren Mannschaftsarzt der A-Nationalmannschaft der Männer. Heß ist in Saarbrücken im Alter von 94 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben, wie seine Familie mitteilte.

Mehr lesen
DFB-Campus

Das Archiv auf dem DFB-Campus: Andere Zeiten

Im Untergeschoss des DFB-Campus lagert das Gedächtnis des deutschen Fußballs: 3,6 Regalkilometer voller Pokale, Trikots, teils skurriler Gastgeschenke, Publikationen, Akten, Erinnerungen. Wer sich in das DFB-Archiv begibt, der nimmt eine Fährte auf.

Mehr lesen