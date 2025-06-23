U 21-Männer
Video: Röhls später Lucky Punch fürs EM-Halbfinale
Drama pur in Dunajska Streda: Die deutsche U 21-Nationalmannschaft liegt im Viertelfinale der Europameisterschaft in der Slowakei gegen Italien zunächst zurück, dreht dann die Partie - doch Italien kommt in doppelter Unterzahl zurück und erzwingt die Verlängerung. Dort hat das deutsche Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo den längeren Atem und zieht dank Merlin Röhls Treffer in der 117. Minute ins EM-Halbfinale am Mittwoch (ab 21 Uhr, live in SAT.1, auf Joyn und ran.de) gegen Frankreich ein. DFB.de zeigt die Highlights vom 3:2 gegen Italien im YouTube-Video.
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
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