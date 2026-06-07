Frauen-Nationalmannschaft
Video: Müller trifft beim Debüt
Die DFB-Frauen haben schon vor dem letzten Qualifikationsspiel das WM-Ticket klargemacht. Mit einem 2:0 gegen Norwegen in Köln ist dem Team von Bundestrainer Christian Wück der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen. Marie Müller traf bei ihrem Länderspieldebüt, Carlotta Wamser sorgte früh für die Entscheidung. DFB.de zeigt die Höhepunkte bei YouTube.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: dfb
Berger: "Es war einfach ein perfekter Rahmen"
Durch das 2:0 am Freitag in Köln haben sich die DFB-Frauen für die WM 2027 in Brasilien qualifiziert. Torhüterin Ann-Katrin Berger spricht im DFB.de-Interview über den Erfolg gegen Norwegen, die Erleichterung hinterher und die WM im kommenden Jahr.
Ticker: Reisetag für die DFB-Frauen
Die DFB-Frauen haben vorzeitig das Ticket zur WM 2027 in Brasilien gelöst. Zum Abschluss der WM-Qualifikation trifft das Team von Bundestrainer Christian Wück am Dienstag auf Slowenien. Der DFB.de-Ticker hält die Fans auf dem Laufenden.
Olympiasiegerinnen von 2016 treffen sich in Köln
Auf Einladung des DFB haben sich die Olympiasiegerinnen von 2016 in Köln getroffen. Beim WM-Qualifikationsspiel der Frauen-Nationalmannschaft gegen Norwegen kam es zu einem lockeren Austausch, bei dem viele gemeinsame Erinnerungen geteilt wurden.