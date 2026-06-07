Video: Müller trifft beim Debüt

Die DFB-Frauen haben schon vor dem letzten Qualifikationsspiel das WM-Ticket klargemacht. Mit einem 2:0 gegen Norwegen in Köln ist dem Team von Bundestrainer Christian Wück der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen. Marie Müller traf bei ihrem Länderspieldebüt, Carlotta Wamser sorgte früh für die Entscheidung. DFB.de zeigt die Höhepunkte bei YouTube.