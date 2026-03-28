Video: Klarer Heimsieg gegen Nordirland

U 21-Männer

Di Salvo: "Wir haben etwas gutzumachen"

Für die deutsche U 21 geht es in der EM-Qualifikation am Dienstag (ab 18 Uhr) gegen Gastgeber Griechenland um die Tabellenführung. Vor dem Spiel in Athen sprachen Cheftrainer Antonio Di Salvo und Kapitän Tom Bischof über Spiel, Gegner und Atmosphäre.