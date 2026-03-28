U 21-Männer

Video: Klarer Heimsieg gegen Nordirland

28.03.2026
Eröffnet beim Heimsieg vom Elfmeterpunkt: Nicolò Tresoldi Foto: Getty Images

Ein Doppelpack von Nicolò Tresoldi und ein weiterer Treffer von Nelson Weiper ebneten der U 21-Nationalmannschaft in Braunschweig den Weg zum 3:0-Heimsieg gegen Nordirland. Die Highlights der EM-Qualifikationspartie gibt es im YouTube-Video.

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Kategorien: U 21-Männer

Autor: dfb

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