U 21-Männer
Video: Klarer Heimsieg gegen Nordirland
Ein Doppelpack von Nicolò Tresoldi und ein weiterer Treffer von Nelson Weiper ebneten der U 21-Nationalmannschaft in Braunschweig den Weg zum 3:0-Heimsieg gegen Nordirland. Die Highlights der EM-Qualifikationspartie gibt es im YouTube-Video.
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
Di Salvo: "Wir haben etwas gutzumachen"
Für die deutsche U 21 geht es in der EM-Qualifikation am Dienstag (ab 18 Uhr) gegen Gastgeber Griechenland um die Tabellenführung. Vor dem Spiel in Athen sprachen Cheftrainer Antonio Di Salvo und Kapitän Tom Bischof über Spiel, Gegner und Atmosphäre.
EM-Qualifikation: Gastspiel in Griechenland live bei ProSieben MAXX
Die deutsche U 21 startet mit zwei EM-Qualifikationspartien ins Länderspieljahr. Nach dem 3:0 in Braunschweig gegen Nordirland geht es am Dienstag in Griechenland gegen den Tabellenführer. DFB.de klärt das Wichtigste im FAQ.
Di Salvo nominiert Darvich nach
Antonio Di Salvo reagiert auf die vorzeitige Abreise von Max Finkgräfe, der aus gesundheitlichen Gründen als Vorsichtsmaßnahme die Länderspielreise nach Griechenland nicht mit antreten kann. Dafür rückt U 20-Nationalspieler Noah Darvich nach.