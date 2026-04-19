Frauen-Nationalmannschaft
Video: DFB-Frauen torlos in Österreich
Viele Chancen auf das 1000. Pflichtspieltor der Länderspielhistorie, am Ende mussten sich die DFB-Frauen dennoch in der WM-Qualifikation mit einem 0:0 gegen Österreich in Ried begnügen und die Partie nach der Roten Karte gegen Janina Minge in Unterzahl zu Ende bringen. Im neunten Aufeinandertreffen war es bei acht deutschen Siegen das erste Remis beider Teams. DFB.de zeigt die Höhepunkte bei YouTube.
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Autor: dfb
Nia Künzer: "Gemischte Gefühle"
Nia Künzer war in der vergangenen Länderspiel-Abstellung viel unterwegs. Mit DFB.de spricht die DFB-Sportdirektorin über die WM-Qualifikation der DFB-Frauen, die Spielrunde der U 23 sowie die EM-Qualifikationsturniere der U 19 und U 17.
Tickets fürs Norwegen-Spiel in Köln
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WM-Qualifikation in Slowenien: Jetzt Tickets sichern
Die DFB-Frauen treffen im letzten WM-Qualifikationsspiel am 9. Juni (ab 18 Uhr) auf Slowenien. Tickets für die Partie im Stadion Stožice in der Hauptstadt Ljubljana sind nun erhältlich.