Video: DFB-Frauen torlos in Österreich

Viele Chancen auf das 1000. Pflichtspieltor der Länderspielhistorie, am Ende mussten sich die DFB-Frauen dennoch in der WM-Qualifikation mit einem 0:0 gegen Österreich in Ried begnügen und die Partie nach der Roten Karte gegen Janina Minge in Unterzahl zu Ende bringen. Im neunten Aufeinandertreffen war es bei acht deutschen Siegen das erste Remis beider Teams. DFB.de zeigt die Höhepunkte bei YouTube.