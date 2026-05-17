VfL Wolfsburg: Abschied von Alex Popp mit Doppelpack

Nach 14 Spielzeiten beim VfL Wolfsburg in der Google Pixel Frauen-Bundesliga verabschiedete sich Vereinslegende Alexandra Popp mit einem Doppelpack von ihrem langjährigen Verein. Zum 3:1 (2:0)-Heimsieg des Vizemeisters am 26. und letzten Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg steuerte die langjährige DFB-Kapitänin ihre Bundesligatreffer Nummer 161 und 162 im 336. Einsatz bei. Allein für den VfL waren es 256 Ligaspiele mit 131 Toren.

Bei ihrer Auswechslung in der 57. Minute standen nicht nur ihre Teamkolleginnen, das Trainerteam und der gesamte Staff der Wölfinnen Spalier, sondern auch sämtliche Nürnberger Spielerinnen. Ab der nächsten Saison wird Alex Popp für Borussia Dortmund stürmen, den aktuellen Tabellenzweiten in der Frauen-Regionalliga West.

FCN-Torhüterin Romero trifft

Vor 7268 Zuschauer*innen in der großen Volkswagen Arena sorgte Alexandra Popp (13./40.) vor der Pause für eine 2:0-Führung der Gastgeberinnen. Zunächst traf sie nach einer Flanke von Maria-Joelle Wedemeyer per Kopfball, dann verwandelte sie einen Freistoß aus etwa 20 Metern direkt.

Durch einen kuriosen Treffer kamen die Gäste in der zweiten Halbzeit zum Anschluss. Ein Freistoß von FCN-Torfrau Lourdes Romero aus der eigenen Spielhälfte landete per Aufsetzer hinter der nur wenige Minuten zuvor eingewechselten VfL-Torhüterin Nelly Smolarczyk zum 2:1 (76.) im Netz. Nahezu postwendend stellte jedoch Janou Levels (78.) den alten Abstand wieder her und brachte den Dreier für Wolfsburg unter Dach und Fach.

Neben Alexandra Popp wurden auch die weiteren VfL-Spielerinnen Lineth Beerensteyn, Karla Brinkmann, Caitlin Dijkstra, Vivien Endemann und Nelly Smolarczyk am Rande der Partie verabschiedet. Auch abseits des Rasens endete eine Ära: Ralf Kellermann, seit 2005 beim VfL Wolfsburg tätig, wechselt ebenso wie Alex Popp zum BVB. Vom Scout über den Cheftrainer bis hin zum Manager prägte Kellermann die Entwicklung der Wolfsburger Frauenmannschaft maßgeblich und formte ein Team, das national wie international riesige Erfolge feierte.