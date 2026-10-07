Vanessa Diehm: "Wir wollen mit sechs Punkten starten"

Die U 23-Frauen starten mit den Partien in Schottland am Donnerstag (ab 20 Uhr) und gegen Schweden am Montag (ab 18.15 Uhr, beide Partien live auf DFB.TV, DF1 und dem YouTube-Kanal des DFB) in die neue Saison. Mittendrin: Vanessa Diehm. Die Mittelfeldspielerin zählt zu den erfahrensten Spielerinnen im Team, übernimmt Verantwortung auf und neben dem Platz und hat die nächsten Entwicklungsschritte klar im Blick. Mit DFB.de spricht die 22-Jährige über ihre Rolle als Führungsspielerin, den Wert der U 23 und die Ziele für die neue Saison.

DFB.de: Vanessa, nach der Sommerpause geht es endlich wieder los. Wie groß ist die Freude, zurück bei der U 23 zu sein?

Vanessa Diehm: Sehr groß. Es war echt schön, wieder zusammenzukommen und die bekannten Gesichter wiederzusehen. Wir hatten gestern schon die erste Trainingseinheit, die hat richtig viel Spaß gemacht. Deshalb sind wir alle sehr froh, wieder hier zu sein.

DFB.de: Die U 23 gilt als wichtiges Bindeglied zwischen den Nachwuchsteams und der Frauen-Nationalmannschaft. Wie wichtig ist diese Rolle aus deiner Sicht?

Diehm: Total wichtig. Wir haben schon an vielen Beispielen gesehen, dass einige Spielerinnen den Sprung von der U 23 in die A-Nationalmannschaft geschafft haben. Der Schritt von der U 19 oder U 20 direkt in die Frauen-Nationalmannschaft ist groß. Deshalb ist es super, dass es die U 23 gibt. Wir können uns auf internationalem Niveau beweisen und gleichzeitig die gleiche Spielidee kennenlernen. Das macht den Übergang später einfacher.

DFB.de: Mit Schottland und Schweden warten direkt zwei anspruchsvolle Gegner. Was erwartest du von den Spielen?

Diehm: Wir haben insgesamt eine starke Gruppe, was ich aber positiv finde. Solche Gegner fordern uns und helfen uns in unserer Entwicklung. Ich erwarte zwei Teams, die körperlich präsent sein werden und uns alles abverlangen. Gegen Schottland habe ich persönlich beispielsweise noch nie gespielt. Aber wenn wir unsere Qualität und unsere Mentalität auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir beide Spiele dominieren und gewinnen können.

DFB.de: Wie war dein Eindruck von der ersten Trainingseinheit?

Diehm: Echt gut. Die Energie auf dem Platz war direkt da. Natürlich geht es nach jeder Länderspielpause erst einmal darum, wieder zusammenzufinden. Jede kommt aus ihrem Verein mit unterschiedlichen Abläufen und Spielweisen. Aber wir schaffen es eigentlich immer sehr schnell, wieder als Team zusammenzufinden. Die Energie stimmt und das ist die Grundlage für alles andere.

DFB.de: Viele Spielerinnen kommen aus unterschiedlichen Vereinen zusammen, dazu gibt es einige Neulinge. Wie schnell entwickelt sich daraus wieder eine Mannschaft?

Diehm: Dadurch, dass der Kern der Mannschaft schon über mehrere Jahre zusammenspielt, fühlt es sich immer ein bisschen wie ein Nachhausekommen an. Es ist schön, alle wiederzusehen. Gleichzeitig macht genau dieser Kern es leichter, neue Spielerinnen zu integrieren. Ich sehe mich da auch in der Verantwortung, die Neuen direkt mitzunehmen. Aber das geht bei uns total leicht, weil wir viele tolle Charaktere im Team haben.

DFB.de: Wie haben sich die neuen Spielerinnen bislang eingefügt?

Diehm: Sehr gut. Wir sind zwar erst seit kurzer Zeit zusammen, aber ich habe schon mit allen neuen Spielerinnen gesprochen. Sie sind sehr offen und dadurch klappt die Integration schnell.

DFB.de: Du gehörst inzwischen selbst zu den erfahrensten Spielerinnen im Team. Wie nimmst du deine Rolle wahr?

Diehm: Ich möchte als Führungsspielerin vorangehen, genauso wie ich es auch im Verein versuche. Mir ist besonders wichtig, dass sich alle Spielerinnen wohlfühlen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man nur dann seine beste Leistung zeigen kann, wenn man sich akzeptiert und respektiert fühlt. Deshalb will ich den Neuen von Anfang an ein gutes Gefühl geben. Gleichzeitig möchte ich auf dem Platz Verantwortung übernehmen, laut sein und viel coachen.

DFB.de: Hättest du früher gedacht, dass du einmal in diese Rolle hineinwachsen würdest?

Diehm: Eigentlich nimmt man sich so etwas nicht bewusst vor. Aber ich habe schon immer gerne Verantwortung übernommen und andere unterstützt. Deshalb fühlt sich diese Rolle heute auch sehr natürlich an. Es hat mir immer Spaß gemacht, voranzugehen und Mitspielerinnen zu helfen.

DFB.de: Welche Entwicklungsschritte möchtest du persönlich in der U 23 noch gehen?

Diehm: Der internationale Fußball ist noch einmal etwas anderes als die Bundesliga. Genau deshalb sind diese Spiele so wertvoll. Ich möchte mich dort weiter beweisen und speziell auf meiner Position im Mittelfeld Akzente setzen. Es geht darum, das Spiel zu lenken, offensiv Impulse zu geben und die entscheidenden Bälle nach vorne zu spielen.

DFB.de: Was steht im letzten Training vor dem Spiel noch im Fokus?

Diehm: Wir wollen noch einmal an den taktischen Inhalten arbeiten. Gestern ging es vor allem darum, nach der Anreise wieder ein Gefühl für den Ball zu bekommen. Im nächsten Training werden wir die Abläufe schärfen und besonders in der Defensive die Abstimmungen verbessern. Eine stabile Defensive ist die Basis, darauf können wir dann unser Offensivspiel aufbauen.

DFB.de: Kannst du schon einschätzen, was euch gegen Schottland erwarten wird?

Diehm: Ich habe bisher noch nie gegen Schottland gespielt, daher kann ich das noch nicht ganz einschätzen. Jede Nation bringt ihre eigenen Stärken mit, deshalb wird es auf jeden Fall spannend. Wir werden sehen, was auf uns zukommt.

DFB.de: Wenn wir auf das Ende der Länderspielrunde blicken: Was wäre für dich ein gelungener Abschluss?

Diehm: Natürlich steht bei uns die Entwicklung im Vordergrund. Aber wir sind trotzdem ehrgeizig und wollen Ergebnisse erzielen. Letztes Jahr haben wir das Final Four leider verpasst, das wollen wir ändern. Ich habe den Wettbewerb mit der Mannschaft auch schon gewonnen und möchte dort unbedingt wieder hin. Deshalb wäre es wichtig, beide Spiele erfolgreich zu gestalten und mit sechs Punkten in die neue Saison zu starten.