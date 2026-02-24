Urbansky nominiert Adamczyk für Altenburg nach

Lina Altenburg kann aufgrund von muskulären Beschwerden nicht zur deutschen U 23-Frauen-Nationalmannschaft reisen und wird zu Behandlungen bei ihrem Verein Eintracht Frankfurt bleiben. DFB-Trainer Michael Urbansky nominiert dafür Torhüterin Rebecca Adamczyk vom SC Freiburg für die kommende Länderspielmaßnahme mit Spielen in Norwegen und gegen Belgien nach.

Die DFB-Auswahl kommt heute in Frankfurt zusammen und wird zunächst am 2. März (ab 18 Uhr, live bei DF1 und YouTube) im Rahmen der U 23-Länderspielrunde in Alesund auf Gastgeber Norwegen treffen. Mit einem Sieg würde die U 23 sicher ins Final Four der Länderspielrunde einziehen. Am 6. März (ab 18.15 Uhr, live bei DF1, DAZN und YouTube) wird das DFB-Team im Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid Belgien zum Länderspiel empfangen. Karten für diese Partie sind im Ticketshop erhältlich.