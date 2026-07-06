Google Pixel Frauen-Bundesliga
Union und FC Bayern eröffnen Bundesligasaison
Die Paarung für das Eröffnungsspiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga für die Saison 2026/2027 steht fest: Am Freitag, 21. August, empfängt der 1. FC Union Berlin den Deutschen Meister FC Bayern München im Stadion An der Alten Försterei. Anpfiff der Partie ist um 18.20 Uhr, das ZDF, MagentaSport und DAZN übertragen live.
Mit Blick auf die neue Spielzeit darf sich Union erneut auf eine stimmungsvolle Kulisse freuen. In ihrer Premierensaison strömten insgesamt 106.708 Fans zu den 13 Heimspielen der "Eisernen" - ein Schnitt von 8208 Zuschauer*innen pro Partie. Beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim wurde mit 13.978 Besucher*innen sogar ein Saisonrekord erreicht.
Kompletter Rahmenspielplan am 16. Juli
Tickets für die Partie gegen den FC Bayern München gibt es beim Heimverein im Stehplatzbereich ab 12 Euro (Kinder ab 6 Euro, Sitzplatzkarten ab 20 Euro je Vollzahler. Für Gästefans wird der Stehplatzblock Z1 zur Verfügung stehen.
Der komplette Rahmenspielplan der Google Pixel Frauen-Bundesliga für die Saison 2026/2027 wird am Donnerstag, 16. Juli, veröffentlicht. Der Rahmenspielplan für die 2. Frauen-Bundesliga 2026/2027 kommt an diesem Freitag, 10. Juli, raus. Informationen über das Eröffnungsspiel der zweiten Liga folgen zeitnah.
Kategorien: Google Pixel Frauen-Bundesliga
Autor: as/mah
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