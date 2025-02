Union Berlin setzt sich vom HSV ab

Der 1. FC Union Berlin hat zum Jahresauftakt der 2. Frauen-Bundesliga ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen gesetzt. Das Team von Trainerin Ailien Poese behauptete sich am 14. Spieltag 2:1 (1:1) beim Mitkonkurrenten Hamburger SV. Der Vorsprung der Berlinerinnen auf den fünftplatzierten HSV beträgt nun acht Zähler.

Dabei hatte der Hamburger SV auf dem Trainingsplatz am Volksparkstadion den besseren Start erwischt. Vildan Kardesler (2.) brachte die Gastgeberinnen früh in Führung. Dass doch noch der 1. FC Union Berlin mit der vollen Punktausbeute vom Platz gehen konnte, lag unter anderem an Kapitänin und Doppel-Torschützin Lisa Heiseler (38./55.). Die letzten Minuten mussten die Berlinerinnen nach der Gelb-Roten Karte für Charleen Niesler (81.) wegen wiederholten Foulspiels in Unterzahl bestreiten.

"Wir freuen uns enorm, dass wir die drei Punkte eingefahren haben. Der Sieg war sehr wichtig für uns heute, um den Vorsprung auf den HSV auszubauen und erfolgreich in die Rückrunde zu starten", so Doppel-Torschützin Lisa Heiseler. "Im Hinspiel hatten wir oft darüber gesprochen, dass unsere Chancenverwertung nicht optimal war und heute waren wir in der Hinsicht einfach etwas abgezockter."

