Undav besucht Justizeinrichtung: "Glaubt an euch und gebt nie auf"

Nationalspieler Deniz Undav besuchte am vergangenen Freitag das Seehaus in Leonberg. Wenige Stunden nach seinem Tor beim 2:1-Halbfinalsieg seines VfB Suttgart im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg sprach der 29 Jahre alte Stürmer in der Justizeinrichtung mit Häftlingen über die jeweiligen Lebenswege, ihre Ziele und Unterstützer sowie die Bedeutung von Vertrauen auf und neben dem Spielfeld.

"Wir vertrauen den Jugendlichen, dass sie ihr Leben ändern wollen", stellte Steffen Hofmann vom Seehaus gleich zu Beginn die Philosophie der Einrichtung in der Nähe von Stuttgart, die von Tobias Merckle begründet worden war, vor. Bis zu 30 nach Jugendstrafrecht verurteilte heranwachsende Männer leben hier. "Die Jugendlichen waren zunächst allesamt im Regelstrafvollzug inhaftiert, sie können sich während der Inhaftierung auf einen Platz bei uns bewerben", sagt Hofmann. "Bei uns leben sie dann im Familienprinzip bei Hauseltern."

Bis zu sieben Jugendliche können so in eine Familie integriert werden, leben mit den Kindern der Hauseltern zusammen, lernen oft erstmals in ihrem Leben Nähe, Zuwendung und vor allem Vertrauen kennen. Ein zweites Seehaus gibt es in Leipzig.

"Anstoß für ein neues Leben"

Das Seehaus nimmt an der Resozialisierungsinitiative "Anstoß für ein neues Leben" der DFB-Stiftung Sepp Herberger teil. Bereits seit den 70er-Jahren setzt sich Deutschlands älteste Fußballstiftung für Menschen hinter Gefängnismauern ein. "Sepp Herberger hat dieses Engagement 1970 selbst begründet", erklärt Stiftungsgeschäftsführer Tobias Wrzesinski. "In den letzten Jahrzehnten haben zahlreiche Persönlichkeiten des Fußballs im Dienst der Stiftung Justizeinrichtungen besucht. Wir sind sehr dankbar, dass sich Deniz Undav als Vertreter der Stiftung der Nationalmannschaft in diesen Kreis einreiht." Die Stiftung der Nationalmannschaft wurde im Jahr 2020 durch die Spieler und das Team hinter dem Team gemeinsam gegründet. Sie engagiert sich unter anderem für Bildung, Sport und Menschen in besonderen Lebenssituationen.

Im Gespräch mit den Jugendlichen berichtete Deniz Undav von seinem Leben vor der Profikarriere und davon, wie sich sein Alltag heute gestaltet. Er unterstrich: "Glaubt an euch, gebt nicht auf und nutzt das Vertrauen, das hier in euch gesetzt wird." Richtig sportlich wurde es danach am Tischkicker und an einer durch die VfB-Stiftung "Brustring der Herzen" bereitgestellten Tischtennisplatte.

Zum Abschluss überreichte Deniz Undav ein signiertes Trikot der Nationalmannschaft. Von Oliver Deutscher, Abteilungsleiter beim Württembergischen Fußballverband, gab es die Sepp-Herberger-Urkunde als Anerkennung für das, was im Seehaus geleistet wird. Ein bemerkenswerter Besuch in einer bemerkenswerten Einrichtung.