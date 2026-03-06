Die deutsche U 23-Nationalmannschaft der Frauen geht mit Änderungen in der Startelf in ihr heutiges Heimspiel in Wattenscheid gegen Belgien (ab 18.15 Uhr, live auf DF1, DAZN und bei YouTube). DFB-Trainer Michael Urbansky stellt im Vergleich zur Auswärtsniederlage in Norwegen am Montag auf sechs Positionen um.

Die deutsche Aufstellung: 1 Dick - 6 Zdebel, 7 Alber, 8. I. Acikgöz, 9 Weidauer (C), 11 Baum, 15 Stoldt, 18 Birkholz, 19 Bender, 20 Landenberger, 22 Mattner.