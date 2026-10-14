U 21 testet gegen Belgien in Essen

Die EM-Qualifikation ist gesichert, zum Abschluss des Länderspieljahres 2026 wartet nun noch ein Highlight auf die deutsche U 21-Nationalmannschaft: Am Freitag, den 13. November (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und JOYN) trifft das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo im Stadion an der Hafenstraße in Essen auf Belgien. Anschließend reist die Mannschaft nach Rijeka und trifft dort am Dienstag, den 17. November, um 18 Uhr auf Kroatien (live bei ProSieben MAXX und JOYN).

"Mit drei Siegen in den letzten drei Gruppenspielen haben wir uns direkt für die EM-Endrunde im nächsten Jahr in Albanien und Serbien qualifiziert. Mit den Spielen im November beginnt ab sofort unsere EM-Vorbereitung. Bis zum Turnier sind es noch rund acht Monate - diese Zeit wollen wir nutzen, um als Team weiter zu wachsen und unsere Abläufe mehr und mehr zu verinnerlichen. Die erste Gelegenheit dazu haben wir im November gegen die starken Mannschaften aus Belgien und Kroatien, die ebenfalls Gruppensieger in der EM-Quali wurden", sagt Di Salvo. "Wir freuen uns vor allem auf das Heimspiel in Essen. Das Stadion an der Hafenstraße steht für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Gemeinsam mit möglichst vielen Fans im Rücken wollen wir ein besonderes Fußballerlebnis bieten."

Tickets ab sofort erhältlich

Tickets für das Heimspiel in Essen sind ab sofort im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erhältlich. Sitzplatzkarten gibt es ab 15 Euro (ermäßigt ab zehn Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils neun Euro. Stehplatzkarten sind ab neun Euro (ermäßigt ab sieben Euro) verfügbar. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für die Stehplatz-Kategorie sechs Euro. Gruppentickets kosten neun Euro pro Ticket und sind für alle Gruppen ab 10 Personen über den Fußballverband Niederrhein (FVN) erhältlich.

Die U 21-Europameisterschaft, für die sich die DFB-Auswahl zuletzt mit drei Siegen gegen Lettland, Malta und Georgien qualifiziert hat, findet vom 16. Juni bis zum 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt.