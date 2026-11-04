U 21 absolviert öffentliches Training in Düsseldorf

Vor dem letzten Heimspiel im Länderspieljahr 2026 lädt die deutsche U 21-Nationalmannschaft alle Fans und Interessierte zum öffentlichen Training ins Paul-Janes-Stadion in Düsseldorf ein. Am Donnerstag, 12. November (ab 17 Uhr), absolviert die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo ihr Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Belgien. Alle Besucher*innen sind herzlich willkommen, einen exklusiven Eindruck von der U 21 zu bekommen und sich im Anschluss an die Trainingseinheit von der Tribüne aus Autogramme und Fotos mit den Spielern zu sichern.

Kostenfreie Tickets für das öffentliche Training der U 21 gibt es hier.

"Ein Dankeschön an die Fans"

"Wir freuen uns auf die Unterstützung unserer Fans und möchten mit dem öffentlichen Training in Düsseldorf auch ein Dankeschön an die Fans sagen", so Di Salvo. Am 12. November gibt es am Stadion bereits ab 16 Uhr ein Rahmenprogramm für Klein und Groß, DFB-Maskottchen Paule wird die Gäste begrüßen, fürs leibliche Wohl wird gesorgt sein. Gemeinsam mit dem Fußballverband Niederrhein (FVN) werden Mitmachaktionen angeboten, kostenfrei und mit kleinen Preisen. Und der Fanbus des Fan Club Nationalmannschaft steht zum Vorbeischauen und als besonderes Fotomotiv bereit.

Das Heimspiel der U 21-Nationalmannschaft gegen Belgien findet einen Tag später am Freitag, 13. November (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX und JOYN), im Stadion an der Hafenstraße in Essen statt. Karten für den wichtigen Test auf dem Weg zur Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien sind noch im DFB-Ticketshop oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erhältlich.