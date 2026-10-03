U 20 unterliegt England zum Abschluss knapp

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft musste in der dritten und letzten Partie der Länderspielrunde in Spanien die erste Niederlage hinnehmen. Das Team von Cheftrainer Hannes Wolf unterlag England in La Nucia mit 1:2 (0:1). Eric da Silva Moreira (62.) sorgte für den deutschen Anschlusstreffer.

"Die Niederlage war unnötig", sagte Wolf. "Wir haben lange in Überzahl gespielt und da viel investiert. Die Engländer hatten in dieser Zeit nur zwei Chancen, eine machen sie davon zum 2:0 rein. Aber das zeigt auch ihre enorme Qualität. Wir hatten uns gerade mit dem Mann mehr viel vorgenommen, auch nach unserem Anschlusstreffer ordentlich gedrückt und einmal den Pfosten getroffen. Für uns wäre mehr möglich gewesen. Aber vor dem Tor haben uns ehrlicherweise auch die nötige Technik und Sauberkeit gefehlt."

Die Zuschauer im La Nucia Stadium sahen eine umkämpfte Anfangsphase, in der es hin und her ging. In der 5. Minute wurde die deutsche Offensive erstmals gefährlich, als Alfa-Ruprecht über rechts geschickt wurde, Bulut die anschließende Hereingabe jedoch nicht verarbeiten konnte. In der 17. Minute enteilte Englands Lacey zunächst der deutschen Hintermannschaft nach einem langen Ball und lief in den Strafraum ein, doch Luca Erlein steckte nach und konnte blocken. In der Folge ging es weiterhin intensiv und zweikampfbetont hin und her.

Zweite Halbzeit in Überzahl

Schließlich ging England mit dem ersten richtig gefährlichen Abschluss in Führung: Shumaira Mheuka wurde durch die Schnittstelle in der deutschen Defensive in den Lauf geschickt, lief ein und schob den Ball an DFB-Keeper Florian Hellstern vorbei ins Tor - zum 1:0 aus englischer Sicht (38.). In der 43. Minute wiederholte Mheuka seine Aktion beinahe, doch dieses Mal parierte Hellstern aufmerksam. Kurz vor der Pause ging Englands Jack Fletcher mit offener Sohle in einen Zweikampf mit Boris Lum, woraufhin der Offizielle folgerichtig die rote Karte zückte (45.+1). Lum prüfte mit dem anschließenden Freistoß erstmals den englischen Schlussmann.

Zum Seitenwechsel unternahm Wolf zwei Änderungen: David Odogu kam für Luca Erlein in die Partie, Lio Rothenhagen ersetzte Torwart Hellstern. Trotz Unterzahl setzte die englische Auswahl in der 48. Minute nach: Nach einer Ecke parierte Rothenhagen zunächst stark, doch Kian Noble musste die folgende Hereingabe nur noch einschieben.

Joker sorgen für Anschluss

In der 58. Minute brachte Wolf durch einen Dreifachwechsel frischen Wind in die Partie. Kurz darauf lieferte eine Kopruduktion zweier Joker den deutschen Anschluss: Eine Hereingabe von Paul Erevbenagie fand Eric da Silva Moreira im Strafraum, der sich durchsetzte und zum 1:2 einnetzte (62.). In der Folge drängte das deutsche Team auf den Ausgleich, welcher in der Schlussphase jedoch nicht mehr gelang. Mit einem Pfostentreffer setzte Almugera Kabar in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+6).

Damit beendet die U 20 die Länderspielrunde in Spanien mit zwei Siegen aus drei Spielen, vor dem England-Spiel gewann das DFB-Team in La Nucia 1:0 gegen Frankreich sowie 3:0 gegen Italien. Wolf zog ein gemischtes Fazit: "Sechs Punkte aus drei Spielen sind gut. Wenn man aber nach zwei Spielen schon die sechs Punkte hat, will man natürlich mehr. Deswegen sind wir insgesamt ein bisschen enttäuscht." Nach der Spanien-Reise kommt die Auswahl schon wieder im November zu Spielen in Polen und in Tschechien zusammen.