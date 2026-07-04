U 19 verliert drittes EM-Gruppenspiel

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft der Männer hat ihr drittes Gruppenspiel der EM in Wales gegen Spanien mit 0:4 (0:2) verloren und steht am Ende der Gruppenphase auf Platz zwei der Gruppe A. Der Halbfinaleinzug der U 19 um DFB-Trainer Christian Wörns stand nach dem 4:3 gegen Dänemark und dem 4:0 gegen Gastgeber Wales aber bereits fest. Auch für die Iberer war der Halbfinaleinzug nach den Siegen gegen Wales und Dänemark bereits ausgemacht, sodass die beiden Mannschaften um den Gruppensieg spielten. Sergio Esteban sorgte mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit für das 0:2 (20., 31.) und nach dem Seitenwechsel erhöhten Ousmane Diallo (54.) und Morante (75.).

"Wir sind alle bedient, es ist ein klares Ergebnis", sagte Christian Wörns nach der Niederlage. "Wir haben die ersten zehn Minuten ganz gut angefangen und den ersten Fehler genutzt, aber dann entwickelt sich so ein Spiel. Das haben wir uns anders vorgestellt, die Backpfeife müssen wir jetzt so nehmen, aber wir sind immerhin fürs Halbfinale qualifiziert. Wir müssen das Spiel so schnell wie möglich aus den Köpfen bekommen. Ich hoffe, dass wir alle gemeinsam daraus die Lehren ziehen."

Esteban trifft doppelt

Beide Trainer rotierten angesichts ihres sicheren Weiterkommens munter durch. Wörns schickte sein Team mit neun Änderungen in das wie erwartet schwere letzte Gruppenspiel im Central Park in Denbighshire. Sein Amtskollege Paco Gallardo wechselte auf acht Positionen. Jorge Salinas testete zu Beginn der Partie mit einem wuchtigen Freistoß Enis Kamga im deutschen Tor (5.). Deutschland ließ sich von den formstarken Spaniern aber nicht einschüchtern: Den Junioren gelangen in der Anfangsphase viele längere Ballbesitzphasen, und sie setzten offensiv immer wieder Akzente. Nach einem unsauberen Abschlag von Javier Navarro im spanischen Tor eroberte Adin Licina den Ball, dribbelte bis zur Grundlinie und spielte den Ball flach in den Fünfer. Doch Taycan Etcibasi und Jykese Fields konnten den Ball nicht gewinnbringend verarbeiten (9.).

Und Spanien lauerte auf die nächste Chance: Nach einem missglückten Rückpass schnappte sich Salinas auf der linken Seite den Ball und bediente Sergio Esteban im deutschen Strafraum, der ihn sicher zum 1:0 verwandelte (20.). Engels verpasste nach einem Freistoß aus dem Halbfeld die Chance auf den Ausgleich, sein Kopfball flog rechts am spanischen Tor vorbei (23.). Der auffällige Salinas versuchte es kurz darauf noch einmal vor dem deutschen Tor, sein Kopfball nach einem Eckball rauschte knapp links vorbei (27.).

Das Team von Paco Gallardo entfaltete im weiteren Spielverlauf seine ganze Qualität: Kapitän und Mittelfeld-Kreativling Quim Junyent setzte sich an der deutschen Strafraumkante technisch versiert durch und legte dann quer auf Esteban, der zum 2:0 ins lange Eck vollendete - Doppelpack (31.). Bis zum Pausenpfiff stabilisierte sich die DFB-Auswahl und brachte wieder mehr Ruhe in das eigene Spiel – der ersehnte Anschlusstreffer blieb aber aus.

Im Halbfinale gegen den Ersten der Gruppe B

Deutschland startete selbstbewusst in die zweite Spielhälfte und fand gegen die flinken Spanier besser in die Zweikämpfe. Doch jede Unachtsamkeit nutzten die Iberer eiskalt aus: Ousmane Diallo verschaffte sich mit einem Übersteiger genug Platz, um auf der linken Seite zum Schuss zu kommen - keine Chance für DFB-Keeper Kamga, 3:0 Spanien. Nur kurz darauf testete Dilan Zárate mit zwei Distanzschüssen den DFB-Keeper erneut. Das mutige Auftreten der deutschen U 19-Junioren zwang die Spanier im Aufbauspiel zwar immer wieder zu Fehlern, doch in letzter Sekunde warf sich ein spanischer Verteidiger in Adin Licinas Schuss (66.).

Trotz des Rückstands präsentierte sich die DFB-Auswahl weiter kämpferisch und offensiv engagiert - es fehlte nur an der letzten Durchsetzungskraft. Licina, von Kacper Kościerski bedient, versuchte es erneut, doch sein Distanzschuss setzte der Münchner deutlich über das spanische Gehäuse (72.). Nur drei Minuten später erhöhte Morante für Spanien: Daniel Yáñez machte im Mittelfeld Tempo und schickte Morante auf der rechten Seite, der schnörkellos zum 4:0 vollendete (75.). Das 5:0 für Spanien verhinderte nur die Latte, die Mario Rivas nach einer Ecke im Fünfmeterraum traf. Ben Nink per Distanzschuss und Taycan Etcibasi per Kopf hatten noch die Möglichkeit zum Ehrentreffer, verfehlten das Tor aber beide knapp - es blieb beim 0:4.

Die U 19-Junioren treffen somit im Halbfinale am Mittwoch als Tabellenzweiter der Gruppe A auf den Tabellenersten der Gruppe B. Dieser wird morgen bei den beiden letzten Spielen der Gruppe B ermittelt.