U 19-Junioren im EM-Finale gegen Spanien

Im Endspiel der Europameisterschaft 2026 in Wales treffen die deutschen U 19-Junioren heute (ab 20 Uhr MESZ, live auf DFB.TV und RTL) im Racecourse Ground in Wrexham auf Spanien. Für die Mannschaft von Cheftrainer Christian Wörns geht es um den dritten EM-Titel nach 2008 und 2014.

Bereits in der Gruppenphase trafen die Finalkontrahenten aufeinander, beim 4:0 der Spanier in Denbighshire hatten beide Trainer nach bereits erfolgter Halbfinalqualifikation kräftig durchrotiert. Auch im Halbfinale der EM 2025 hatten sich die Mannschaften gegenüber gestanden: Damals setzten sich die Spanier nach einer turbulenten Begegnung mit diversen Führungswechseln 6:5 nach Verlängerung durch.

"Wir haben einen klaren Plan"

"Die Voraussetzungen sind nun komplett anders als im ersten Spiel gegen Spanien, personell stehen uns alle Spieler zur Verfügung", sagt Wörns. "Wir müssen selbstbewusst auftreten und mit Mut an die Sache herangehen. Wir wissen, dass es schwierig wird, die spielstarken Spanier über die gesamte Dauer in Zweikämpfe zu verwickeln. Daher müssen wir selbst Spielkontrolle an den Tag legen, immer kompakt stehen und auch auf Konteraktionen lauern. Wir haben einen klaren Plan, den wir konsequent verfolgen müssen, um das spanische Selbstverständnis zu brechen. Mentalität, Laufbereitschaft, Druck- und Frustresistenz – all das muss passen. Dann haben wir die Chance, Europameister zu werden."

Der englische Unparteiische Sam Barrott wird das Duell in Wrexham leiten. Die Assistenten Wade Smith (England) und Adam Jeffrey (Nordirland) sowie der vierte Offizielle Bence Csonka (Ungarn) komplettieren das Schiedsrichtergespann. Die DFB-Auswahl wird im Racecourse Ground in Wrexham im komplett weißen Heimdress auflaufen. Das Torwartoutfit ist komplett blau.