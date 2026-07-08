U 19-Junioren
U 19 im EM-Halbfinale gegen die Ukraine
Die deutschen U 19-Junioren nehmen bei der Europameisterschaft 2026 in Wales Anlauf auf den dritten Titelgewinn bei einer EM nach 2008 und 2014. Heute (ab 20 Uhr MESZ, live bei DFB.TV, RTL+ und YouTube) geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Christian Wörns im Racecourse Ground in Wrexham im Halbfinale gegen die Ukraine. Die Osteuropäer gewannen die Gruppe B durch das 3:1 gegen Kroatien, das 2:1 gegen Serbien und 1:0 gegen Italien mit makelloser Bilanz, die DFB-Auswahl wurde in Gruppe A mit sechs Punkten Zweiter hinter Spanien.
"Wir freuen uns riesig auf dieses K.o.-Spiel bei einer Europameisterschaft, das haben sich die Jungs verdient", sagt Wörns. "Es wird sicherlich keine einfache Partie für uns, denn die Ukrainer sind ähnlich spielstark wie die Spanier und haben tolle Fußballer in ihren Reihen. Ich habe mir persönlich vor Ort ein Gruppenspiel der Ukrainer angeschaut und war einerseits von der spielerischen Klasse und Kontrolle sowie andererseits von ihrer Kompaktheit gegen den Ball beeindruckt. Es ist nicht verwunderlich, dass die Ukraine mit drei Siegen durch Gruppe B marschiert ist. Wir werden uns bestmöglich auf den Gegner einstellen und versuchen, ihn frühzeitig unter Druck zu setzen, um dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Nach der Rotation gegen Spanien werden wir in der Startelf auf unsere etablierten Spieler setzen."
Niederländer Kooij pfeift Halbfinale
Geleitet wird die Partie in Wrexham vom niederländischen Unparteiischen Joey Kooij. Die Assistenten Murat Kücükerbir (Niederlande) und Adam Jeffrey (Nordirland) sowie der Vierte Offizielle Marius Hansen Grøtta (Norwegen) komplettieren das Schiedsrichtergespann. Die DFB-Auswahl wird im Racecourse Ground im weißen Heimdress mit schwarzer Hose auflaufen. Das Torwartoutfit ist komplett blau.
Es ist die siebte Halbfinalteilnahme einer DFB-Auswahl bei Europameisterschaften der U 19-Junioren. Dreimal kam Deutschland dann auch ins Finale, dreimal scheiterte das Team - wie auch im Vorjahr, als es ein dramatisches 5:6 nach Verlängerung gegen Spanien gab.
Kategorien: U 19-Junioren
Autor: dfb
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