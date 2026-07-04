U 19 gegen Spanien um den Gruppensieg

Mit zwei Siegen hat die U 19-Nationalmannschaft der Männer den Einzug ins Halbfinale bei der EM in Wales bereits sicher, die vermeintlich schwerste Aufgabe steht dem Team von DFB-Trainer Christian Wörns aber noch bevor: Im letzten Vorrundenspiel gegen Spanien geht es für die DFB-Auswahl heute (ab 15 Uhr MESZ, live bei DFB.TV, RTL+ und YouTube) in Denbighshire um den Sieg in Gruppe A.

"Spanien ist durch die Qualifikation marschiert. Sie stehen defensiv sehr kompakt und machen so gut wie keine Fehler", sagt Wörns: "Nach dem zweiten Gruppenspiel gegen Wales gab es kleinere Blessuren, wir haben aber glücklicherweise keine Verletzten und können gegen Spanien aus dem Vollen schöpfen. Einzig Mirza Catovic muss wegen einer Gelbsperre aussetzen. Da wir bereits für das Halbfinale qualifiziert sind, werden wir in der Aufstellung rotieren, um allen Spielern Turnierpraxis zu gewähren und von allen zu wissen, wo sie leistungstechnisch stehen. Im Klassiker gegen Spanien schenken wir jedoch nichts her, wir wollen unbedingt gewinnen und den Gruppensieg holen. Wichtig wird sein, dass wir die Spanier in Zweikämpfe zwingen und im Verbund anlaufen, um frühzeitig Bälle zu erobern. Sonst findet Spanien Lücken und spielt dich her, weil alle Spieler eine tolle Technik haben, flexibel sind und wenig Fehler machen. Selbst benötigen wir Ballsicherheit und -kontrolle, um Spanien laufen zu lassen."

Die DFB-Auswahl wird im Central Park in Denbighshire im komplett weißen Heimdress auflaufen. Das Torwarttrikot ist grün. Der schwedische Unparteiische Joakim Östling wird das Duell leiten. Die Assistenten Simon Kristensson (Schweden) und Adam Jeffrey (Nordirland) sowie der vierte Offizielle Marius Hansen Grøtta (Norwegen) komplettieren das Schiedsrichtergespann.