Die deutschen U 19-Frauen stehen vor ihrem letzten Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina. Heute (ab 17 Uhr, live auf DFB.TV und RTL+) trifft die Auswahl von DFB-Trainerin Melanie Behringer auf Schweden. Spielstätte ist wie schon beim 5:0-Auftaktsieg gegen die Gastgeberinnen das FF BH Football Training Centre in Zenica.

Fürs DFB-Team geht es darum, den Platz im Halbfinale zu buchen. Nach dem Auftaktsieg gegen Bosnien und Herzegowina und dem 1:1 gegen Polen im zweiten Gruppenspiel belegt das DFB-Team mit vier Punkten (plus 5 Tore) den zweiten Platz in Gruppe A vor Polen (ein Zähler, minus 1), die punktlosen Gastgeberinnen sind bereits abgeschlagen. Gegen Tabellenführer Schweden (sechs Punkte, plus 6) reicht der deutschen Mannschaft ein Unentschieden fürs Halbfinale, bei einem Sieg wäre sie sogar Gruppensieger.

"Ich bin kein Fan von Rechenspielen", sagt Behringer. "Unser Fokus liegt darauf, das Spiel zu gewinnen, den Gruppensieg zu holen und uns damit sicher für das Halbfinale zu qualifizieren. Das traue ich der Mannschaft auch absolut zu."

"Schweden unseren Spielrhythmus aufzwingen"

Generell ist die DFB-Trainerin "stolz auf die Leistung, die die Mannschaft bisher im Turnier gezeigt hat". Denn: "Wir sind mit einem 5:0 gegen Bosnien und Herzegowina sehr gut ins Turnier gestartet. Die Spielerinnen haben ihre Aufgabe hervorragend gelöst, waren von Beginn an fokussiert und sind sehr überzeugend aufgetreten. Gegen Polen hatten wir dann ein sehr schwieriges Spiel unter herausfordernden Bedingungen aufgrund des Gewitters. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir aber erneut eine gute Leistung gezeigt und ein verdientes Unentschieden erkämpft. Jetzt gilt es, darauf aufzubauen."

Den aktuellen Tabellenführer erwartet Melanie Behringer "als einen tiefstehenden Gegner". Gegen Schweden "werden wir deshalb viel Geduld brauchen und unser Spiel nach vorne mit einem hohem Passtempo gestalten müssen", sagt sie. "Wir möchten ihnen unseren Spielrhythmus aufzuzwingen. Ich bin überzeugt, dass die Spielerinnen das, was wir ihnen vor dem Spiel mit auf den Weg gegeben haben, gut umsetzen werden. Unser Ziel ist klar: Wir wollen das Spiel gewinnen."