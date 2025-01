U 17 startet gegen Portugal ins neue Jahr

Bereits früh im neuen Jahr ist die deutsche U 17-Nationalmannschaft zum Wintertrainingslager ins spanische Pinatar in der Region Murcia aufgebrochen. Für die erste Maßnahme 2025 am Mittelmeer mit den beiden Länderspielen gegen Portugal heute (ab 11 Uhr, live auf YouTube) und am Samstag (ab 11 Uhr) hatte DFB-Trainer Marc-Patrick Meister Mitte Dezember vier Torhüter sowie 22 Feldspieler berufen.

"Es geht für uns in die zweite Saisonhälfte als Turniermannschaft, den Grundstein dafür legen wir im Januar in Spanien. Wir werden dort die Zeit haben, ausgewählte Aspekte für unsere offensive sowie defensive Spielphase in den Fokus zu nehmen, Details für unser Spiel zu trainieren und in zwei Länderspielen gegen Portugal direkt 'zeigen' zu können", sagt Meister. "Die Vorfreude im Trainerteam ist groß."

Vor der zweiten EM-Qualifikationsrunde, die in der zweiten Märzhälfte mit Partien gegen Österreich, Spanien und Norwegen ebenfalls auf der Iberischen Halbinsel ausgetragen wird, reist die U 17 des Jahrgangs 2008 vom 10. bis 20. Februar zudem zum Algarve Cup in Portugal, wo das Meister-Team ebenfalls an einem Vier-Länder-Turnier teilnimmt.