U 17 gegen Portugal um den Turniersieg

Für die deutschen U 17-Junioren geht es heute (ab 12 Uhr) zum Abschluss des Algarve-Cups in Faro gegen Gastgeber Portugal um den Turniersieg. Beide Teams haben je einen Sieg und ein Remis auf ihrem Konto, die Mannschaft von Cheftrainer Marc-Patrick Meister hat nach dem 4:0 gegen Dänemark und dem 0:0 gegen Spanien das bessere Torverhältnis und würde mit einem Remis Rang eins belegen.

"Portugal hat auch noch kein Tor kassiert und zweimal richtig gut gespielt", sagt Meister. "Es wird ein richtig cooles Finale des Turniers werden."

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.