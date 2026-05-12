U 17-Juniorinnen
U 17 am Donnerstag im Halbfinale gegen Spanien
Die deutschen U 17-Juniorinnen spielen um den Einzug ins Finale der Europameisterschaft 2026. Am Donnerstag (ab 19 Uhr, live bei RTL+) trifft die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer in Belfast auf Spanien. Wie schon in der Gruppenphase wird das Spiel von RTL live bei RTL+, YouTube und TikTok sowie von Sportdigital übertragen. Spielstätte ist der Windsor Park, dort wird das DFB-Team erstmals in diesem Turnier auf Naturrasen auflaufen - die bisherigen EM-Spiele fanden auf Kunstrasen statt. Die slowenische Schiedsrichterin Tjaša Misja wird die Partie leiten.
DFB-Gegner Spanien hat sich als Zweitplatzierter der Vorrundengruppe B für das Halbfinale qualifiziert. Wie Deutschland gewann Spanien zwei der drei Partien, einzig gegen Gruppensieger Frankreich hatte die spanische Auswahl mit 0:1 das Nachsehen. Die deutsche und spanische Mannschaft standen sich bereits zweimal während ihrer U 16-Zeit gegenüber - mit ausgeglichener Bilanz: Einmal siegte das DFB-Team mit 1:0, einmal die Ibererinnen mit 3:2.
Kategorien: U 17-Juniorinnen
Autor: dfb
Loderer: "Mit unserer Intensität wird Spanien Probleme haben"
Die deutschen U 17-Juniorinnen stehen am Donnerstag (ab 19 Uhr) im EM-Halbfinale gegen Spanien. Auf DFB.de schaut Cheftrainerin Sabine Loderer auf das Prestigeduell: "Wir wollen weiter stark bei uns bleiben."
U 17 verliert unglücklich drittes EM-Gruppenspiel
Die U 17-Juniorinnen haben ihr drittes Gruppenspiel bei der EM in Nordirland gegen die Gastgeberinnen 0:1 verloren. Nach zuvor zwei Siegen spielt das Team von Trainerin Sabine Loderer am Donnerstag als Gruppensieger im Halbfinale um den Finaleinzug.
Gruppenfinale gegen Nordirland: So startet die U 17
Die U 17-Juniorinnen treffen heute (ab 16 Uhr, live bei RTL+) zum Abschluss der Vorrundengruppe A der Europameisterschaft in Nordirland in Larne auf die Gastgeberinnen. Das Halbfinale hat der DFB-Nachwuchs bereits sicher. Hier geht's zur Startelf.