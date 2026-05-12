U 17 am Donnerstag im Halbfinale gegen Spanien

Die deutschen U 17-Juniorinnen spielen um den Einzug ins Finale der Europameisterschaft 2026. Am Donnerstag (ab 19 Uhr, live bei RTL+) trifft die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer in Belfast auf Spanien. Wie schon in der Gruppenphase wird das Spiel von RTL live bei RTL+, YouTube und TikTok sowie von Sportdigital übertragen. Spielstätte ist der Windsor Park, dort wird das DFB-Team erstmals in diesem Turnier auf Naturrasen auflaufen - die bisherigen EM-Spiele fanden auf Kunstrasen statt. Die slowenische Schiedsrichterin Tjaša Misja wird die Partie leiten.

DFB-Gegner Spanien hat sich als Zweitplatzierter der Vorrundengruppe B für das Halbfinale qualifiziert. Wie Deutschland gewann Spanien zwei der drei Partien, einzig gegen Gruppensieger Frankreich hatte die spanische Auswahl mit 0:1 das Nachsehen. Die deutsche und spanische Mannschaft standen sich bereits zweimal während ihrer U 16-Zeit gegenüber - mit ausgeglichener Bilanz: Einmal siegte das DFB-Team mit 1:0, einmal die Ibererinnen mit 3:2.