Gruppenfinale gegen Nordirland: So startet die U 17

Die deutschen U 17-Juniorinnen treffen heute (ab 16 Uhr, live bei RTL+, YouTube und Sportdigital) zum Abschluss der Vorrundengruppe A der Europameisterschaft in Nordirland in Larne auf die Gastgeberinnen. Das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer steht dabei dank der Siege gegen Norwegen (3:1) und England (1:0) bereits vorzeitig als Gruppensieger im Halbfinale. Dort geht es am kommenden Donnerstag gegen den Zweiten der Gruppe B. Zudem hat sich das DFB-Team bereits für die U 17-Weltmeisterschaft qualifiziert.

Die deutsche Startelf: Dübel - Dürr, Itgenshorst (K), Säring, Putzer, Feiertag, Dafinger, Keßler, Fühler, Kuhn, Choisy.

"Heute geht es gegen die Host-Nation und wir erwarten ein tolle Kulisse. Wir werden, unterstützt von unserem schwarz-rot-goldenen Anhang, die Intensität aufs Feld bringen, die man von uns kennt", sagt Sabine Loderer. "Dabei gilt es gegen einen höchstwahrscheinlich tief stehenden Gegner geduldig zu bleiben, Schärfe und Präzision im Ballbesitz zu haben und insgesamt keinen Millimeter nachzulassen, um auch heute wieder drei Punkte zu holen."