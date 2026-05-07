Die U 17-Juniorinnen haben auch ihr zweites Spiel in der Vorrundengruppe A der Europameisterschaft in Nordirland gewonnen. Das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer setzte sich dank des Siegtors von Kapitänin Johanna Hebben, die per Foulelfmeter traf (13.), gegen England mit 1:0 (1:0) durch. Durch das 0:3 (0:2) im Spiel zwischen Nordirland und Norwegen steht Deutschland bereits als Gruppensieger fest und trifft im EM-Halbfinale am kommenden Donnerstag auf den Zweiten der Gruppe B. Zudem hat sich das DFB-Team bereits für die U 17-Weltmeisterschaft qualifiziert.

"Es war wieder das erwartet intensive Spiel, die Mädels haben es super angenommen", sagte Sabine Loderer. "Wir hatten wieder verschiedene Phasen im Spiel - Phasen in denen wir es echt gut gespielt haben, dann Phasen in denen wir schnelle Ballverluste hatten und im Umschaltmoment intensiv sein mussten. Das haben die Mädels aber echt gut gemacht. Das 1:0 gegen einen guten Gegner so lang zu halten und über die Zeit zu bringen, das ist schon auch einfach eine Qualität von uns. Deswegen haben wir den zweiten Dreier auch verdient eingefahren."

Hebben verwandelt vom Punkt

Die Engländerinnen, die ihr erstes Spiel gegen Gastgeber Nordirland mit 2:0 gewonnen hatten, präsentierten sich wie erwartet als spielstarker Gegner. So entwickelte sich im Inver Park in Larne von Beginn an ein kämpferisches Spiel mit zwei Mannschaften, die mutig nach vorne spielten und den Spielaufbau des Gegners immer wieder störten. Nach einem präzisen Pass von Eva Hell auf Clara Choisy wurde diese in aussichtsreicher Position von Ciccardini gefoult. Schiedsrichterin Elena Gobjila zeigte auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Kapitänin Johanna Hebben souverän unten rechts zur Führung (13.)

Nach dem Treffer folgte eine Druckphase der Engländerinnen. Lucy Robinson setzte mit einer ersten Chance ein Ausrufezeichen: Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld kam sie nach einem Kopfballduell im deutschen Strafraum zum Abschluss, verfehlte das Tor aber knapp links. Doch das deutsche Team um Hebben blieb gefährlich. Nach einer langen Ecke hätte die DFB-Auswahl beinahe erhöht. Muriel Dürr kam am langen Pfosten an den Ball, setzte ihren Abschluss aber an die Latte.

DFB-Auswahl verteidigt die Führung

Nach dem Seitenwechsel machten die U 17-Juniorinnen früh Druck und provozierten immer wieder Fehler. Sie verpassten es allerdings, ihre Führung in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit auszubauen. In der 65. Minute versuchte es die Engländerin Phoebe De Bohan in einer Spielphase mit vielen schnellen Ballwechseln aus der Distanz. Deutschlands Torfrau Mirja Kropp sicherte den Ball jedoch souverän und unterstrich damit ihre starke Leistung.

In der Schlussviertelstunde sorgte die eingewechselte Johanna Putzer über die Außenbahn immer wieder für Gefahr und versuchte es auch noch einmal aus der Distanz. Den Schuss fischte Evie Mitchell jedoch problemlos aus der Luft. In der 78. Spielminute spielte Mia Dixon einen präzisen Steckpass auf Bryony Brodie, die allein vor dem deutschen Tor einschob. Die Linienrichterin entschied jedoch korrekt auf Abseits, und es blieb beim 1:0 für die deutsche Mannschaft. Am Sonntag (ab 16 Uhr) steht dann das letzte Gruppenspiel gegen Gastgeber Nordirland an.