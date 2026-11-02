U 16-Junioren mit 23 Spielern in die Türkei

Die deutschen U 16-Junioren entfliehen dem grauen Herbstwetter in Mitteleuropa an die Türkische Riviera. Dort steht für das Team von DFB-Trainer Marc Meister nach einem erfolgreichen Vier-Nationen-Turnier in Frankfurt am Main mit zwei Siegen und einem Remis vor gut einem Monat nun ein Länderspieldoppelpack gegen die Türkei auf dem Programm. Für die beiden Spiele gegen den Nachwuchs der Gastgeber stehen drei Torhüter sowie 20 Feldspieler im Kader.

"Für uns ist es in dieser Phase wichtig, sehr viel im Wettkampfmodus zu sein und zu bleiben und uns die erarbeiteten Elemente unseres Spiels immer wieder vorzunehmen", sagt Meister. "Aus diesem Grund ist die Maßnahme in der Türkei mit einem Doppelländerspiel gegen die dortigen Gastgeber für uns eine anspruchsvolle Herausforderung. Die türkischen Auswahlmannschaften stellen uns stets vor sowohl physisch wie auch spieltaktisch große Aufgaben. Darauf freuen wir uns sehr."

Das erste Duell steigt am Samstag, 14. November (ab 10 Uhr MEZ), auf der Anlage Emirhan Sport Center im Urlaubsort Manavgat in der Nähe von Antalya. Zum schnellen Wiedersehen beider Mannschaften kommt es dann an gleicher Stelle am Dienstag, 17. November (ab 10 Uhr MEZ).