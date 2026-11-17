Die deutsche U 16-Nationalmannschaft hat beim Lehrgang in der Türkei im zweiten Länderspiel gegen den Gastgeber eine Niederlage kassiert. Nachdem die Mannschaft von DFB-Trainer Marc Meister das erste Aufeinandertreffen mit 2:1 (1:0) für sich entschieden hatte, unterlagen die DFB-Junioren gegen die türkische Auswahl 0:1 (0:1). Michael Mert Annan erzielte in der 30. Minute den entscheidenden Treffer.

"Das Spiel hat sich über weite Strecken wie ein klassisches 0:0-Spiel angefühlt, aber dann hat uns die türkische Mannschaft einmal kalt erwischt", so Meister. Die Türken haben mit sehr viel Leidenschaft gespielt und uns durch geschickte taktische Fouls immer wieder aus dem Spielrhythmus gebracht. Wir konnten leider nicht an die gute Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen und sind daher mit dem Spiel sowie mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Dennoch nehmen wir viele positive Dinge aus dem Lehrgang mit."