2:1 gegen die Türkei: U 16 feiert Auswärtssieg

Die deutsche U 16-Nationalmannschaft hat beim Lehrgang in der Türkei das erste von zwei Länderspielen gegen den Gastgeber für sich entscheiden können. Die Mannschaft von DFB-Trainer Marc Meister gewann im Emirhan Sport Center in Manavgat in der Nähe von Antalya 2:1 (1:0) gegen die türkische Auswahl. Edon Qetinaj (7.) und Joan-Luca Greiner (83.) erzielten die Treffer für die DFB-Junioren.

"Insgesamt war es ein verdienter Sieg für uns. Wir waren heute eine Mannschaft mit viel Intensität. Das Team hat gut dagegen gehalten und hätte auch mehr Treffer erzielen können. Wir haben 14 Debütanten dabei, die haben sich nichts gefallen lassen.", so Meister. "Der zwischenzeitliche Ausgleich war von der Spieldramaturgie her in Ordnung. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns auf die Körperlichkeit eingestellt haben, aber das erwartet man in einem Länderspiel. Wir können uns am Dienstag erneut auf ein heißes Spiel einstellen."

Zum schnellen Wiedersehen beider Mannschaften kommt es schon am Dienstag (ab 14 Uhr MEZ), erneut auf der Anlage Emirhan Sport Center in Manavgat.