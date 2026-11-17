Die deutsche U 16-Nationalmannschaft trifft heute (ab 15 Uhr) zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage im Emirhan Sport Center in Manavgat in der Nähe von Antalya auf Gastgeber Türkei. Das erste Spiel gewann das Team von DFB-Trainer Marc Meister mit 2:1.

Die Startelf: Kusi - Mahomadou, Bernauer, Yakavenka, Owusu, Ejodamen, Braun, Barget (C), Kösler, Greiner, Reinke

"Uns erwartet ein heißes Spiel", so Meister. "Die Mannschaft hat bereits einen Vorgeschmack auf die Spielweise der türkischen Mannschaft bekommen. Sie ist sehr direkt und bringen Körperlichkeit mit. Das erste Spiel haben wir verdient gewonnen. Wir wollen daran anknüpfen und nachlegen."

Das zweite Spiel gegen die Türkei stellt für die DFB-Junioren den Jahresabschluss dar. Im Januar steht dann gleich zu Jahresbeginn 2027 das Wintertrainingslager in Spanien an.