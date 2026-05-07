U 15-Junioren
U 15 verliert zweites Duell gegen Niederlande klar
Die U 15-Junioren haben die zweite Partie gegen die Niederlande verloren. Das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister unterlag im niederländischen Oldenzaal gegen Oranje 0:5 (0:4). Bereits vor zwei Tagen hatte die U 15 gegen die Niederlande beim 2:4 den Kürzeren gezogen.
Der Gastgeber eröffnete die Begegnung in der 3. Minute mit dem 1:0 durch Yasim El Idrissi. Drei schnell aufeinanderfolgende Tore durch Noah Ahannach (38.) und Midanchelo Sintjacoba (40., 40.+1) sorgten für den 0:4-Halbzeitstand im Sportpark Vondersweijde. Nach der Pause erzielte Dani Gelici (62.) den einzigen Treffer zum 0:5-Endstand.
Marc-Patrick-Meister sagte: "Wir haben ehrlicherweise heute keine gute Leistung gezeigt. Kurz vor der Pause hatten wir dann einen totalen Blackout, wo wir dann die drei Tore kassiert haben. Wir waren leider weit weg von defensiver Stabilität. Viele von unseren Jungs haben heute ihr erstes Länderspiel gemacht gegen eine starke niederländische Mannschaft. Am Ende war es eine verdiente Niederlage."
Kategorien: U 15-Junioren
Autor: dfb
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