U 15-Junioren
"Große Vorfreude": U 15 testet gegen die Niederlande
Nachdem bisher nur Lehrgänge absolviert wurden, stehen für den neuen Jahrgang der U 15-Nationalmannschaft endlich die ersten offiziellen Länderspiele an. DFB-Trainer Marc-Patrick Meister hat für die beiden Vergleich des Jahrgangs 2011 mit Gastgeber Niederlande heute (ab 14 Uhr) und am Donnerstag (ab 14 Uhr) 23 Spieler nominiert. Beide Spiele finden im Sportpark Vondersweijde im niederländischen Oldenzaal statt.
Die deutsche Startelf: Greil - Brumm, Parpart, Nass, Tscheschlog, Liebke, Hiseni, Mahr, Qetinaj, Genc, Snoh.
"Das ist der Startschuss für unseren Wettkampfmodus", sagt Meister. "Wenn du dir als Spieler im Training und in Testspielen Themen erarbeitest, willst du sie im Spiel zeigen und im Wettkampfmodus spüren, wie sie funktionieren. Dieser Startschuss mit den ersten beiden Länderspielen steht nun für uns an, mit der Niederlande als Gastgeber bekommen wir auch direkt einen spielstarken und anspruchsvollen Gegner. Es herrscht große Vorfreude im gesamten Team des Jahrgangs 2011."
Kategorien: U 15-Junioren
Autor: dfb
U 15-Junioren verlieren ersten Vergleich gegen die Niederlande
Die U 15-Junioren haben den ersten Vergleich mit der Niederlande verloren. Das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister unterlag Oranje 2:4 (0:1). Am Donnerstag (ab 14 Uhr) trifft der Jahrgang 2011 in Oldenzaal erneut auf die Niederlande.
Optenberg: "Wir haben Standards gesetzt"
Physiotherapeut Marc Optenberg hat in den U-Nationalmannschaften des DFB seit 2007 echte Pionierarbeit geleistet. Mit DFB.de spricht der 62-Jährige darüber, wie er Herausforderungen gemeistert hat und was er sich für die Zukunft wünscht.
Michael Prus: "Das Team stand als Einheit auf dem Platz"
Für die U 15 standen jüngst die ersten und einzigen Länderspiele der Saison an. Michael Prus spricht übers Turnier in Duisburg: "Insgesamt können wir sehr zufrieden sein", sagt der Cheftrainer nach dem 2:3 gegen die Niederlande und 5:0 gegen Belgien.