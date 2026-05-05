U 15-Junioren verlieren ersten Vergleich gegen die Niederlande

Die U 15-Junioren haben den ersten Vergleich gegen die Niederlande verloren. Das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister unterlag im niederländischen Oldenzaal gegen Oranje 2:4 (0:1). Am Donnerstag (ab 14 Uhr) trifft der Jahrgang 2011 erneut auf die Niederlande.

Im Sportpark Vondersweijde vor 518 Zuschauern ging der Gastgeber nach 28 Minuten durch Eljero Peroti in Führung, und nach dem Seitenwechsel erhöhte Tyrell Taylor. Den Anschlusstreffer für Deutschland erzielte Edon Qetinaj in der 59. Spielminute. Deutschland schaffte es jedoch nicht, das Ruder noch einmal herumzureißen. Innerhalb kürzester Zeit entschieden Taylor (62.) mit seinem zweiten Treffer und Quincy Nelisse (65.) die Partie. Zwar verkürzte Noyan Özkan vom FC Augsburg in der 72. Minute noch einmal auf 4:2, die Niederlage war aber besiegelt.

"Es war eine verdiente Niederlage, es gab einen Unterschied zwischen den Mannschaften in den Schlüsselmomenten", sagte Meister. "Das erste Tor war etwas abseitsverdächtig, und der Gegner spielt seine Chancen gut aus. In der ersten Halbzeit war es sehr ausgeglichen, wir waren aber eigentlich besser. In der zweiten Halbzeit waren die Jungs total bemüht, wir haben den Gegner aber nicht gestoppt bekommen und vergleichsweise einfache Tore kassiert."