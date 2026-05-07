U 15-Junioren messen sich erneut mit Oranje

Die Premiere auf internationaler Ebene hat der Jahrgang 2011 verloren, beim zweiten Versuch soll es besser laufen. Die U 15-Junioren treffen nach dem 2:4 im ersten Vergleich heute (ab 14 Uhr) erneut in Oldenzaal auf Gastgeber Niederlande und wollen im besten Fall den ersten Sieg in einem Länderspiel feiern.

"Nach der Niederlage im ersten Länderspiel waren die Jungs erst mal etwas geknickt", sagt von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister. "Aber wir hatten jetzt zwei Tage, um daran zu arbeiten, und gehen motiviert ins zweite Spiel.“