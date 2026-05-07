U 15-Junioren
U 15-Junioren messen sich erneut mit Oranje
Die Premiere auf internationaler Ebene hat der Jahrgang 2011 verloren, beim zweiten Versuch soll es besser laufen. Die U 15-Junioren treffen nach dem 2:4 im ersten Vergleich heute (ab 14 Uhr) erneut in Oldenzaal auf Gastgeber Niederlande und wollen im besten Fall den ersten Sieg in einem Länderspiel feiern.
"Nach der Niederlage im ersten Länderspiel waren die Jungs erst mal etwas geknickt", sagt von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister. "Aber wir hatten jetzt zwei Tage, um daran zu arbeiten, und gehen motiviert ins zweite Spiel.“
Kategorien: U 15-Junioren
Autor: dfb
U 15-Junioren verlieren ersten Vergleich gegen die Niederlande
Die U 15-Junioren haben den ersten Vergleich mit der Niederlande verloren. Das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister unterlag Oranje 2:4 (0:1). Am Donnerstag (ab 14 Uhr) trifft der Jahrgang 2011 in Oldenzaal erneut auf die Niederlande.
"Große Vorfreude": U 15 testet gegen die Niederlande
Für die neue U 15 stehen heute (ab 14 Uhr) und am Donnerstag die ersten Länderspiele an. "Das ist der Startschuss für unseren Wettkampfmodus", sagt Trainer Meister vor dem ersten von zwei Vergleichen mit Gastgeber Niederlande in Oldenzaal.
Optenberg: "Wir haben Standards gesetzt"
Physiotherapeut Marc Optenberg hat in den U-Nationalmannschaften des DFB seit 2007 echte Pionierarbeit geleistet. Mit DFB.de spricht der 62-Jährige darüber, wie er Herausforderungen gemeistert hat und was er sich für die Zukunft wünscht.