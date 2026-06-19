TSG-Talent Leni Wileschek: "Wir nehmen die Herausforderung an"

Zwei Jahre nach dem Abstieg aus der 2. Frauen-Bundesliga meldet sich die U 20 der TSG Hoffenheim als Meister der Frauen-Regionalliga Süd zurück. Zu den Leistungsträgerinnen der Kraichgauerinnen gehört Junioren-Nationalspielerin Leni Wileschek. Im DFB.de-Interview spricht die 19 Jahre alte Außenverteidigerin mit Mitarbeiter Ralf Debat über den Aufstieg und die Ziele für die kommende Saison.

DFB.de: Nach zwei Jahren Abstinenz kehrt die U 20 der TSG Hoffenheim in die 2. Frauen-Bundesliga zurück. Wie hört sich das für Sie an, Frau Wileschek?

Leni Wileschek: Sehr gut. (lacht) Wir freuen uns schon alle auf die neue Saison.

DFB.de: War der Wiederaufstieg von Beginn an das erklärte Ziel des Teams?

Wileschek: Intern hatten wir uns das schon als Ziel gesteckt. Druck von außen gab es aber gar nicht. Wir mussten nicht aufsteigen, aber wir wollten.

DFB.de: Wie groß war die Erleichterung, als der Gewinn der Meisterschaft in der Frauen-Regionalliga Süd unter Dach und Fach war?

Wileschek: Lange Zeit hatte es während der Saison nicht danach ausgesehen, dass wir uns so souverän durchsetzen würden. Umso größer war die Freude, als der Titelgewinn und damit auch der Aufstieg nach dem vorletzten Spieltag perfekt war.

DFB.de: Die TSG beendete die Saison mit zehn Punkten Vorsprung vor dem SV 67 Weinberg. Was waren die wichtigsten Gründe für das erfolgreiche Abschneiden?

Wileschek: An erster Stelle würde ich den Zusammenhalt des Teams nennen. Das ist bei einer U 20 alles andere als selbstverständlich, weil ja vor jeder Saison immer wieder viele neue Spielerinnen hinzukommen, entweder aus der U 17 oder von externen Klubs. Wir haben uns aber als Team schnell gefunden und gut harmoniert. Daran haben natürlich auch das Trainerteam und der gesamte Staff einen großen Anteil.

DFB.de: Was zeichnet das Team vor allem sportlich aus?

Wileschek: Unser Kampfgeist ist schon außergewöhnlich. Dadurch konnten wir auch viele knappe Spiele für uns entscheiden, was für eine U 20 ebenfalls nicht selbstverständlich ist. Wir waren fast immer in der Lage, den Fokus über 90 Minuten zu halten.

DFB.de: Sie standen schon von 2022 bis 2024 im Kader der Hoffenheimer U 20 in der 2. Frauen-Bundesliga. Welche Erinnerungen verknüpfen Sie damit?

Wileschek: Es waren damals meine ersten Spielzeiten im Frauenfußball. Bis dahin hatte ich immer mit Jungs zusammengespielt. Daher war der Wechsel im Alter von 15 Jahren schon eine große Herausforderung. Von Beginn an habe ich sehr viel gelernt.

DFB.de: War es deshalb auch Ihr persönlicher Anspruch, mit dem Team die Rückkehr in die zweithöchste deutsche Spielklasse zu schaffen?

Wileschek: Ja, auf jeden Fall. Auch für meine eigene Weiterentwicklung ist das ein wichtiger Schritt.

DFB.de: Mit welchen Erwartungen werden Sie in die neue Saison starten?

Wileschek: Wir wissen, dass wir auf viele starke Gegner treffen werden. Das ist für uns aber auch eine große Chance, uns auf Topniveau zu entwickeln. Diese Herausforderung nehmen wir an und werden in jedem Spiel alles investieren, was in uns steckt.

DFB.de: Die U 20 der TSG Hoffenheim sicherte sich von 2016 bis 2018 dreimal in Folge die Meisterschaft in der damaligen Süd-Staffel der 2. Bundesliga. Zuletzt taten sich zweite Mannschaften allerdings sehr schwer, zuletzt mussten sogar die Teams des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg absteigen. Wie erklären Sie sich das?

Wileschek: Da sich in den zurückliegenden Jahren immer mehr Profiklubs der Männer verstärkt im Frauenfußball engagieren, ist die Konkurrenz größer geworden und damit auch das Niveau in der 2. Frauen-Bundesliga gestiegen. Da ist es für zweite Mannschaften mit ihren zahlreichen jungen Spielerinnen nicht einfach zu bestehen.

DFB.de: Geht es auch für die TSG erst einmal darum, sich wieder in der Liga zu etablieren?

Wileschek: Unser großes sportliches Ziel wird ganz klar der Klassenverbleib sein. Dazu geht es für uns darum, uns möglichst jeden Tag zu verbessern.

DFB.de: Der VfB Stuttgart, der ein Jahr zuvor aus der Frauen-Regionalliga Süd aufgestiegen war, schaffte den direkten Durchmarsch in die Google Pixel Frauen-Bundesliga. Lässt sich daraus etwas für die eigenen Perspektiven ableiten?

Wileschek: Dass es der VfB innerhalb weniger Jahre aus der Oberliga bis in die Bundesliga geschafft hat, ist schon krass. Das hat aber wohl mehr mit den Investitionen des Vereins zu tun und nicht so viel mit der Regionalliga, aus der das Team aufgestiegen ist. Wir haben vor einem Jahr hinter dem VfB allerdings nur knapp die Meisterschaft verpasst. Von daher traue ich uns schon zu, auch in der 2. Frauen-Bundesliga bestehen zu können.

DFB.de: Viele spätere Bundesliga- und sogar Nationalspielerinnen wie etwa Jule Brand starteten ihre Karriere bei der U 20 der TSG Hoffenheim. Ist das auch Ihr Traum?

Wileschek: Natürlich ist es auch mein Wunsch, oben anzukommen und erstklassig zu spielen. Sollte mir das bei der TSG gelingen, wäre es perfekt. Ich kenne das Umfeld und vertrete die Werte des Vereins. Bei einigen Trainingseinheiten durfte ich schon reinschnuppern, stand auch bei mehreren Bundesligapartien schon im Kader und habe einige Testspiele absolviert. Es liegt an mir, so gut an mir zu arbeiten, dass ich kompensieren kann, was mir noch fehlt.

DFB.de: Was fehlt denn noch?

Wileschek: Ich würde sagen, dass ich mich vor allem an die deutlich höhere Spielgeschwindigkeit noch besser anpassen muss. Dabei könnte mir das höhere Niveau in der 2. Frauen-Bundesliga helfen.

DFB.de: Trotz Ihrer erst 19 Jahre gehören Sie bereits zu den erfahrensten Spielerinnen. Wie würden Sie Ihre Rolle im Team beschreiben?

Wileschek: Das ich innerhalb von vier Jahren von der jüngsten zur ältesten Spielerin geworden bin, ist schon krass. Ich möchte das Team anführen, meine Mitspielerinnen auf und neben dem Platz unterstützen.

DFB.de: Was nehmen Sie sich für die sportliche und persönliche Zukunft vor?

Wileschek: Mein wichtigstes Ziel ist es, jeden Tag aus mir das Beste herauszuholen. Und wie gesagt: Ich werde alles dafür tun, dass mein Weg eines Tages auch in die Bundesliga führt.