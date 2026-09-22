Tresoldi: "Ich will mich für die EM qualifizieren und dort spielen"

Die U 21-Nationalmannschaft startet am Samstag (ab 18 Uhr, live bei SAT.1 und auf Joyn) in Riga gegen Lettland in die finalen drei Partien der EM-Qualifikation. Angreifer Nicolò Tresoldi spricht über die Vorbereitung und seine persönlichen Ziele.

Nicolò Tresoldi über...

...die Rückkehr zur U 21: Es ist schön, zurückzukommen. Wir hatten eine schöne Zeit hier (Anm. d. R. Teamhotel in Blankenhain), die Bedingungen sind top, die Jungs und der Staff sind es auch. Ich freue mich sehr, hier zu sein.

...seine Entscheidungsfindung: Es ist nicht einfach für mich. Mein Vater ist Italiener, ich bin in Italien geboren und dort einige Jahre aufgewachsen. In meinem Herzen ist es halb Italien, halb Deutschland. Beide Länder bedeuten mir sehr viel. Vor einigen Jahren habe ich mich entschieden, den Weg mit den deutschen U-Mannschaften zu gehen. Deshalb trage ich auch mit Stolz das deutsche Trikot.

...seine Führungsqualitäten: Ich kenne alle Spieler und den Staff. Wenn junge Spieler Hilfe brauchen, könne sie gerne zu mir kommen, ich habe ja schon über 150 Profispiele gemacht. Es ist mir wichtig, den nächsten Schritt zu machen und eine Führungsrolle zu übernehmen.

...mögliche U 21-Rekordwerte: Das hat sicher auch eine Rolle gespielt, denn mir fehlen nur noch ein paar Tore. Ich hoffe, dass klappt vielleicht schon in diesem Lehrgang. Hier zu sein mit den Spielern und dem Staff bedeutet mir sehr viel. Ich hoffe, ich kann noch so viele Spiele wie möglich bestreiten.

...seine Entwicklung: Letztes Jahr war nicht so schlecht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell geht, das hat mich selbst überrascht. Ich bin erst 22 und kann und muss noch so viel lernen. Ich fühle mich körperlich und mental sehr gut. Wenn ich daran zurückdenke, wie ich vor zwei Jahren in Hannover gespielt habe und wie jetzt, bin ich schon ein anderer Spieler.

...Bundestrainer Jürgen Klopp: Ich hatte schon Kontakt mit ihm. Wir haben viel gesprochen in der letzten Zeit. Italien und Deutschland sind natürlich ein Thema. Ich habe hier immer sehr viel Spaß und mich bewusst für die U 21 entschieden, weil wir drei wichtige Spiele in der EM-Qualifikation haben. Ich will mich für die EM qualifizieren und dort spielen, danach werden wir sehen. Ich habe Jürgen Klopp meine Situation erklärt. Es war kein Trainer-Spieler-, sondern eher ein Vater-Sohn-Gespräch und er hat meine Idee verstanden. Es war das, was ich von Anfang an wollte, für die U 21 zu spielen. Meine Leistung muss weiter gut sein, dann werden wir sehen, was passiert.