Topspiel FC Bayern gegen Wolfsburg live im ZDF

Am Freitag, 14. März (ab 16.55 Uhr), trifft der aktuelle Deutsche Meister Bayern München am Bayern Campus auf Vizemeister VfL Wolfsburg. Die Partie des 17. Spieltags in der Google Pixel Frauen-Bundesliga wird live im ZDF sowie auf MagentaSport und DAZN übertragen.

Die Begegnung in der Hinrunde entschieden die Wölfinnen vor 17.152 Fans in der Volkswagen Arena mit 2:0 für sich. Nun folgt die Revanche im Topspiel am 17. Spieltag in der Spielstätte am FC Bayern Campus in München.