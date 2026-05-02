Titelverteidiger Köln nach 4:0 gegen FC Bayern im Viertelfinale

Die U 19 des 1. FC Köln kann in der Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft weiterhin auf die Titelverteidigung hoffen. Der aktuelle Meister setzte sich in seinem Achtelfinale 4:0 (2:0) gegen den FC Bayern München durch.

Vor 1000 Fans im Franz-Kremer-Stadion brachte Jungprofi Fynn Schenten (32.), der in dieser Saison auch schon sieben Bundesligapartien absolviert hat, das Team von Trainer Stefan Ruthenbeck auf Kurs. Jason Ponente Ramirez (44.) legte für die Kölner nach erneuter Vorarbeit von Benjamin Ley noch vor der Pause nach. Arian Römers (54.) verwandelte kurz nach dem Anpfiff des zweiten Durchgangs einen Freistoß direkt, ehe David Fürst (60.) nach einem Lauf über das halbe Spielfeld für den Endstand sorgte.

Die Kölner sind damit noch drei Siege vom erneuten Titelgewinn entfernt. Letztmals konnte Borussia Dortmund in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten (2015/2016 und 2016/2017) die Meisterschaft einfahren. Der Gegner der "Geißböcke" im Viertelfinale (8./9./10. Mai) wird am Sonntag (ab 11 Uhr) zwischen dem1. FC Heidenheim und Vorjahresfinalist Bayer 04 Leverkusen ermittelt. Es könnte also zur Neuauflage des dramatischen Endspiels von 2025 (5:4 für den 1. FC Köln) kommen.

Auch Cottbus kommt weiter

Der Kölner Hauptrundengegner FC Energie Cottbus steht ebenfalls in der Runde der verbliebenen acht Teams. Die Lausitzer behaupteten sich 2:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern. Für das Team von Trainer Alain Karim ist dank der Treffer von Morel Ghopo (31.) und Aaron Reschke (80.) weiterhin der erstmalige Finaleinzug der Vereinsgeschichte möglich. Im Viertelfinale wartet entweder die TSG Hoffenheim oder der FC Schalke 04, die sich am Sonntag (ab 11 Uhr, live bei Sky) im direkten Duell gegenüberstehen.

Vor heimischer Kulisse war RB Leipzig erfolgreich. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Heidinger gewann 3:1 (2:0) gegen den Hamburger SV. Toni Langsteiner (30.) und Adbul Al-Khalaf (45.+1) legten den Grundstein für das Weiterkommen. Der Leipziger Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 nach der Pause ging auf das Konto des eingewechselten Ex-Hamburgers Manuel Abbey (89.). Auch für die Gäste aus der Hansestadt war mit Jan-Luca Bugaj (90.+3, Foulelfmeter) ein "Joker" erfolgreich. Im Viertelfinale hat RB Heimrecht gegen den 1. FSV Mainz 05 oder den FC Augsburg, die ebenfalls am Sonntag (ab 11 Uhr) in ihrem Achtelfinalduell aufeinandertreffen.