Der öffentliche Ticketverkauf für die vier Endspiele der UEFA-Klubwettbewerbe, darunter auch das Finale der Conference League am 27. Mai 2026 in Leipzig, hat heute exklusiv unter UEFA.com/tickets begonnen. Der Verkaufszeitraum läuft jeweils bis zu den folgenden Daten:

• Endspiel der UEFA Europa League 2026 am 20. Mai in Istanbul, Türkei: 20. März 2026, 11 Uhr MEZ

• Endspiel der UEFA Women's Champions League 2026 am 23. Mai in Oslo, Norwegen: 1. April 2026, 11 Uhr MEZ

• Endspiel der UEFA Conference League 2026 am 27. Mai in Leipzig, Deutschland: 20. März 2026, 11 Uhr MEZ

• Endspiel der UEFA Champions League 2026 am 30. Mai 2026 in Budapest, Ungarn: 19. März 2026, 11 Uhr MEZ

Wie in den letzten Jahren geht der Großteil der Eintrittskarten an die Fans der teilnehmenden Mannschaften und die breite Öffentlichkeit. Die für die Öffentlichkeit vorgesehenen Tickets werden nicht in der Reihenfolge des Antragseingangs verkauft, sondern am Ende der Antragsphase über eine Verlosung zugeteilt.

Preise und Verteilung der Tickets

Beim Endspiel der UEFA Champions League werden über 40 Prozent der Stadionkapazität den Fans der Finalisten in den günstigsten Kategorien (Fans First und Kategorie 3) zur Verfügung gestellt, während für das Endspiel der UEFA Women's Champions League mehr als 60 Prozent der verfügbaren Tickets für bis zu EUR 40 erhältlich sind. Dies ist Ausdruck des anhaltenden Engagements der UEFA, mit Vereinen und Fanorganisationen zusammenzuarbeiten, damit die wichtigsten Veranstaltungen für die Anhängerschaft zugänglich und erschwinglich bleiben.

Der Verkauf und die Zuteilung der für die Fans der Finalisten reservierten Tickets wird direkt mit den betreffenden Klubs vereinbart. Die übrigen Tickets, die nicht für die Fans der Finalisten und die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, gehen an die lokale Organisationsstruktur, UEFA-Mitgliedsverbände, kommerzielle Partner, Rundfunkanstalten und weitere Interessenträger der UEFA.

Die Preise und die Kontingente für die Fans der Finalisten sowie für die breite Öffentlichkeit sind hier aufgeführt.

Endspiel der UEFA Europa League 2026 am 20. Mai in Istanbul, Türkei

Das Endspiel der UEFA Europa League 2026 findet am 20. Mai um 22 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) im Beşiktaş Park in Istanbul (Türkei) statt.

27.500 der 37.500 Tickets sind direkt für die Fans und die breite Öffentlichkeit bestimmt. Die Finalisten können jeweils bis zu 11.000 Tickets erhalten, die verbleibenden Karten werden über UEFA.com/tickets weltweit verkauft. Erfolgreiche Antragsteller*innen können maximal zwei Tickets erwerben.

Eintrittskartenpreise:

Fans First (Fans der teilnehmenden Mannschaften vorbehalten): EUR 40

Kategorie 3: EUR 65

Kategorie 2: EUR 160

Kategorie 1: EUR 240

Tickets für Menschen mit Behinderung sind für EUR 40 erhältlich. Dies entspricht dem niedrigsten Kartenpreis; ferner wird auf Anfrage eine Freikarte für eine Begleitperson ausgestellt.

Endspiel der UEFA Women's Champions League 2026 am 23. Mai in Oslo, Norwegen

Das Endspiel der UEFA Women's Champions League 2026 findet am 23. Mai im Ullevaal-Stadion in Oslo (Norwegen) statt.

20.000 der 24.700 Tickets sind direkt für die Fans und die breite Öffentlichkeit bestimmt. Die beiden Finalisten erhalten je 2500 Tickets. Die verbleibenden Eintrittskarten werden unter UEFA.com/tickets direkt an Fans weltweit verkauft. Erfolgreiche Antragsteller*innen können maximal vier Tickets erwerben.

Eintrittskartenpreise:

Kategorie 3: EUR 20

Kategorie 2: EUR 40

Kategorie 1: EUR 70

Tickets für Menschen mit Behinderung sind für EUR 20 erhältlich. Dies entspricht dem niedrigsten Kartenpreis; ferner wird auf Anfrage eine Freikarte für eine Begleitperson ausgestellt.

Endspiel der UEFA Conference League 2026 am 27. Mai in Leipzig, Deutschland

Das Endspiel der UEFA Conference League 2026 findet am 27. Mai um 21 Uhr MESZ im Stadion Leipzig statt.

33.200 der 39.700 Tickets sind direkt für die Fans und die breite Öffentlichkeit bestimmt. Die beiden Finalisten erhalten je 11.500 Tickets. Die verbleibenden Eintrittskarten werden unter UEFA.com/tickets direkt an Fans weltweit verkauft. Erfolgreiche Antragsteller*innen können maximal zwei Tickets erwerben.

Eintrittskartenpreise:

Fans First (Fans der teilnehmenden Mannschaften vorbehalten): EUR 25

Kategorie 3: EUR 45

Kategorie 2: EUR 140

Kategorie 1: EUR 190

Tickets für Menschen mit Behinderung sind für EUR 25 erhältlich. Dies entspricht dem niedrigsten Kartenpreis; ferner wird auf Anfrage eine Freikarte für eine Begleitperson ausgestellt.

Endspiel der UEFA Champions League 2026 am 30. Mai in Budapest, Ungarn

Das Endspiel der UEFA Champions League 2026 findet am 30. Mai um 18 Uhr MESZ in der Puskás Aréna in Budapest (Ungarn) statt.

39.000 der 61.400 Tickets sind direkt für die Fans und die breite Öffentlichkeit bestimmt. Die beiden Finalisten erhalten je 17.200 Tickets. Die verbleibenden Eintrittskarten werden unter UEFA.com/tickets direkt an Fans weltweit verkauft. Erfolgreiche Antragsteller*innen können maximal zwei Tickets erwerben.

Eintrittskartenpreise:

Fans First (Fans der teilnehmenden Mannschaften vorbehalten): EUR 70

Kategorie 3: EUR 180

Kategorie 2: EUR 650

Kategorie 1: EUR 950

Tickets für Menschen mit Behinderung sind für EUR 70 erhältlich. Dies entspricht dem niedrigsten Kartenpreis; ferner wird auf Anfrage eine Freikarte für eine Begleitperson ausgestellt.

Premium-Sitzplätze für alle Klubwettbewerbsendspiele sind über das UEFA-Ticketing-Portal erhältlich; Hospitality-Pakete können hier erworben werden.

Schutz der Fans hinsichtlich unerlaubten Weiterverkaufs

Damit weiterhin echte Fans von den Karten profitieren, ergreift die UEFA im Zusammenhang mit den diesjährigen Klubwettbewerbsendspielen der Männer zusätzliche Maßnahmen, um die Gefahr des unerlaubten Weiterverkaufs zu verringern. Die Verlosung erfolgt mittels einer Rangliste. Die ausgewählten Antragsteller/-innen müssen die App "UEFA Mobile Tickets" herunterladen und sich auf dem Mobiltelefon, mit dem sie das Stadion betreten werden, registrieren, um weiterhin an der Verlosung teilzunehmen.

Erfolgreiche Antragsteller*innen müssen das zuvor registrierte Mobiltelefon verwenden, um am Spieltag Zutritt zum Stadion zu erhalten, da das Ticket des Käufers nicht übertragbar ist. Verhinderte Ticketinhaber/-innen können ihre Karten zum Nennwert auf der offiziellen UEFA-Plattform für den Weiterverkauf anbieten, ohne dass Verkaufsgebühren anfallen. Zugang zu dieser Plattform erhalten ausschließlich Fans, die bei Verlosung leer ausgegangen sind.

Auf UEFA.com/tickets finden sich eine Rubrik mit häufig gestellten Fragen (FAQ) sowie eine Video-Anleitung zur Beantragung von Eintrittskarten.

Die Tickets werden über die offizielle Ticketing-App (UEFA Mobile Tickets) ausgestellt. Unter der Rubrik Häufig gestellte Fragen (FAQs) in der App finden Sie Videos zur Verwendung von E-Tickets.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Ticketverkauf

Der Ticketverkauf für die UEFA-Klubwettbewerbsendspiele 2026 unterliegt strengen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die jeglichen unerlaubten Weiterverkauf oder eine unerlaubte Weitergabe von Tickets verbieten. Unter Missachtung der Geschäftsbedingungen erworbene Tickets sind ungültig. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für alle Karteninhaber*innen verbindlich und die UEFA setzt sie aktiv durch. Die Online-Ticketanträge werden von den zuständigen Sicherheitsbehörden geprüft, um sicherzustellen, dass Personen, die mit einem Stadionverbot belegt sind, vom Antragsverfahren ausgeschlossen sind. Der öffentliche Eintrittskartenverkauf für die UEFA-Klubwettbewerbsendspiele 2026 wird ausschließlich über UEFA.com abgewickelt. Die UEFA rät davon ab, Tickets oder Hospitality-Pakete von Händlern, Agenturen oder Websites ohne Lizenz zu erwerben. Unter Missachtung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der UEFA erworbene Tickets sind ungültig und dem Inhaber bzw. der Inhaberin kann der Zugang zum Stadion verweigert werden.