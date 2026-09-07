U 23-Frauen
Tickets fürs Schweden-Spiel in Bremen
Für das Heimspiel der U 23-Frauen-Nationalmannschaft gegen Schweden können nun Karten im DFB-Ticketportal erworben werden. Das Team von Cheftrainer Michael Urbansky trifft am Montag, 12. Oktober (ab 18.15 Uhr), im Stadion Platz 11 in Bremen auf die Schwedinnen. Die Begegnung ist Teil der U 23-Länderspielrunde und wird live auf DF1, DFB.TV sowie dem YouTube-Kanal des DFB übertragen. Bereits am Donnerstag, 8. Oktober, ist die deutsche U 23 in Schottland gefordert.
Nur einen Tag nach dem U 23-Länderspiel wartet in Bremen das nächste Highlight: Am Dienstag, 13. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD), empfängt die Frauen-Nationalmannschaft Asienmeister Japan im Weserstadion. Auch für diese Partie sind weiterhin Tickets erhältlich. Damit können sich die Fans in der Hansestadt auf zwei hochklassige Frauen-Länderspiele innerhalb von rund 24 Stunden freuen.
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: ag
Länderspiel-Doppelpack in Bremen: U 23 eröffnet gegen Schweden
Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft macht im Oktober ebenfalls Station in Bremen: Im Rahmen der U 23-Länderspielrunde trifft die Auswahl von Cheftrainer Michael Urbansky am 12. Oktober auf Schweden.
Nia Künzer: "Wir sind auf einem sehr guten Weg"
Für die U 19-Juniorinnen startet heute (ab 17 Uhr) gegen Bosnien und Herzegowina die Europameisterschaft. Mit DFB.de spricht Sportdirektorin Nia Künzer über die Chancen des Teams und die Entwicklung im weiblichen Nachwuchsbereich.
Zum Saisonabschluss: U 23 holt Remis gegen Dänemark
Die deutschen U 23-Frauen haben sich in ihrem letzten Länderspiel der Saison mit einem Unentschieden von Dänemark getrennt. In Halle/Saale holte das Team von Cheftrainer Michael Urbansky ein 2:2 (0:0). Beide deutschen Tore erzielte Marie Steiner.