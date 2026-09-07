Für das Heimspiel der U 23-Frauen-Nationalmannschaft gegen Schweden können nun Karten im DFB-Ticketportal erworben werden. Das Team von Cheftrainer Michael Urbansky trifft am Montag, 12. Oktober (ab 18.15 Uhr), im Stadion Platz 11 in Bremen auf die Schwedinnen. Die Begegnung ist Teil der U 23-Länderspielrunde und wird live auf DF1, DFB.TV sowie dem YouTube-Kanal des DFB übertragen. Bereits am Donnerstag, 8. Oktober, ist die deutsche U 23 in Schottland gefordert.

Nur einen Tag nach dem U 23-Länderspiel wartet in Bremen das nächste Highlight: Am Dienstag, 13. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD), empfängt die Frauen-Nationalmannschaft Asienmeister Japan im Weserstadion. Auch für diese Partie sind weiterhin Tickets erhältlich. Damit können sich die Fans in der Hansestadt auf zwei hochklassige Frauen-Länderspiele innerhalb von rund 24 Stunden freuen.