U 19-Frauen

Tickets für EM-Qualifikation in Essen und Velbert

13.03.2026
Foto: DFB

Für die U 19-Frauen-Nationalmannschaft steht die zweite EM-Qualifikationsrunde an. In Essen und Velbert trifft die Mannschaft von DFB-Trainerin Melanie Behringer auf die Teams aus Irland, der Slowakei und Frankreich. Karten für die Partien gibt es im DFB-Ticketportal.

Die Begegnungen mit Irland und Frankreich finden jeweils im Essener Uhlenkrugstadion statt, das Duell mit der Slowakei in der IMS Arena in Velbert. Sitzplätze der Kategorie 1 sind zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 8 Euro) erhältlich, Stehplatztickets kosten 8 Euro (ermäßigt 6 Euro). Für Gruppen ab zehn Personen gibt es Stehplatztickets für 4 Euro pro Person. Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen 6 Euro. 

Da es sich bei der zweiten Qualifikationsrunde mit drei deutschen und drei nicht-deutschen Spielen in Summe um ein Vier-Nationen handelt, werden erstmals Tickets für alle sechs Partien im öffentlichen Verkauf angeboten. 

Die Termine

Irland – Deutschland 
Freitag, 10.04.2026 | 15.30 Uhr 
Einlass ab 14.30 Uhr 
Uhlenkrugstadion | Am Uhlenkrug 40 | 45133 Essen 

Deutschland – Slowakei
Montag, 13.04.2026 | 17 Uhr 
Einlass ab 16 Uhr 
IMS Arena | Am Sportzentrum 1 | 42551 Velbert 

Deutschland – Frankreich
Donnerstag, 16.04.2026 | 17 Uhr 
Einlass ab 16 Uhr 
Uhlenkrugstadion | Am Uhlenkrug 40 | 45133 Essen

Kategorien: U 19-Frauen

Autor: dfb

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