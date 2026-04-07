Ticker: Auftakt in Herzo

Doppeltes Nachbarschaftsduell für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation: Am Dienstag, 14. April (ab 18.15 Uhr, live im ZDF), empfängt das Team von Bundestrainer Christian Wück die österreichische Auswahl in Nürnberg. Am darauffolgenden Samstag, 18. April (ab 18 Uhr), gastiert der zweimalige Weltmeister in Ried in Österreich. Der DFB.de-Ticker hält die Fans mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.

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Ankunft und Training vor Fans

Bis 12.30 Uhr treffen die Nationalspielerinnen heute in Herzogenaurach ein, um sich bei DFB-Partner adidas auf die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich vorzubereiten. Ab 16.30 Uhr bittet Bundestrainer Christian Wück sein Team dann auch erstmals auf den Trainingsplatz. Die Einheit im Adi-Dassler-Stadion werden neben geladenen Gruppen auch einige Fans besuchen, kostenlose Resttickets sind noch hier verfügbar.

Am gestrigen Ostermontag hat Wück Larissa Mühlhaus für Cora Zicai nachnominiert, die ihre Teilnahme am Lehrgang aufgrund muskulärer Probleme hatte absagen müssen. Insgesamt stehen 23 Spielerinnen im Kader der Frauen-Nationalmannschaft, die am kommenden Dienstag (14. April, ab 18.15 Uhr) in Nürnberg auf Österreich trifft. Für die Partie im Max-Morlock-Stadion werden bereits über 20.000 Zuschauer*innen erwartet, Tickets gibt es ebenfalls im DFB-Ticketportal.