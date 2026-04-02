Verabschiedung von Sara Däbritz in Nürnberg

Bereits vor Anpfiff des WM-Qualifikationsspiels der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Österreich am 14. April (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) in Nürnberg wird es emotional. Nach dem Einlaufen der Teams im Max-Morlock-Stadion wird Sara Däbritz, die im Oktober 2025 ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet hatte, offiziell verabschiedet. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Sportdirektorin Nia Künzer ehren die 31 Jahre alte Mittelfeldspielerin von Real Madrid stellvertretend für den gesamten Deutschen Fußball-Bund für ihre lange und erfolgreiche Nationalmannschaftskarriere.

Däbritz debütierte im Jahr 2013 für das DFB-Team und absolvierte insgesamt 111 Länderspiele, in denen sie 18 Tore erzielte. Zu ihren größten Erfolgen zählen der Gewinn der Europameisterschaft 2013 in Schweden und die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Insgesamt stand sie bei drei Weltmeisterschaften, vier Europameisterschaften und einem Olympischen Fußballturnier für die DFB-Auswahl auf dem Platz.

Die erwartete Kulisse im Max-Morlock-Stadion, das nur rund 60 Kilometer von Däbritz‘ Heimatort Amberg in der Metropolregion Nürnberg entfernt liegt, verspricht schon jetzt einen besonderen Rahmen für die Ehrung und Würdigung einer großen Nationalspielerin. Mehr als 20.000 Tickets sind aktuell bereits vergriffen. Alle Fans, die Sara Däbritz noch einmal feiern und sie aus der Nationalmannschaft verabschieden möchten, können weiterhin Karten im DFB-Ticketshop erwerben.